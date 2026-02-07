Васильев обвинил Баха в том, что атлетов освистали на церемонии открытия ОИ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах виноват в том, что спортсменов освистали на церемонии открытия Олимпиады в Италии, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
«
"В этом виноват Томас Бах, именно он положил этому начало, когда разделил нации и спортсменов на правильных и неправильных. Самое главное его антидостижение, что он стравил спортсменов друг с другом. Даже в период холодной войны советские спортсмены общались с другими очень хорошо. Нас всегда были рады видеть, и никто никогда плохого слова не говорил", - сказал Васильев.
"Сейчас спортсменам разрешают высказывать всякую мерзость в отношении российских атлетов. Они вытворяют на соревнованиях всякую глупость, и их не то что не наказывают и не дисквалифицируют, а наоборот поощряют. Вот что сделал Томас Бах. Но со временем все спортсмены найдут общий язык и поймут, что россияне совсем не те, как их рисуют в западных СМИ. Все встанет на свои места", - добавил он.