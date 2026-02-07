Рейтинг@Mail.ru
Васильев обвинил Баха в том, что атлетов освистали на церемонии открытия ОИ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/vasilev-2072884517.html
Васильев обвинил Баха в том, что атлетов освистали на церемонии открытия ОИ
Васильев обвинил Баха в том, что атлетов освистали на церемонии открытия ОИ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Васильев обвинил Баха в том, что атлетов освистали на церемонии открытия ОИ
Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах виноват в том, что спортсменов освистали на церемонии открытия Олимпиады в Италии,... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T16:30:00+03:00
2026-02-07T16:30:00+03:00
дмитрий васильев
томас бах
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794002048_177:199:2997:1785_1920x0_80_0_0_6bab392ae1d33816bd42e25961004877.jpg
https://ria.ru/20260207/gumennik-2072880464.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794002048_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_85b21e21464eac7f5422d8fd6e4a5de8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
дмитрий васильев, томас бах, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Дмитрий Васильев, Томас Бах, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Васильев обвинил Баха в том, что атлетов освистали на церемонии открытия ОИ

Васильев: Бах привел к тому, что спортсменов освистали на церемонии открытия ОИ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТомас Бах
Томас Бах - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах виноват в том, что спортсменов освистали на церемонии открытия Олимпиады в Италии, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Делегации США и Израиля на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии были встречены свистом со стороны части публики на стадионе "Сан-Сиро". Бах возглавлял МОК с сентября 2013-го по июнь 2025 года.
«
"В этом виноват Томас Бах, именно он положил этому начало, когда разделил нации и спортсменов на правильных и неправильных. Самое главное его антидостижение, что он стравил спортсменов друг с другом. Даже в период холодной войны советские спортсмены общались с другими очень хорошо. Нас всегда были рады видеть, и никто никогда плохого слова не говорил", - сказал Васильев.
"Сейчас спортсменам разрешают высказывать всякую мерзость в отношении российских атлетов. Они вытворяют на соревнованиях всякую глупость, и их не то что не наказывают и не дисквалифицируют, а наоборот поощряют. Вот что сделал Томас Бах. Но со временем все спортсмены найдут общий язык и поймут, что россияне совсем не те, как их рисуют в западных СМИ. Все встанет на свои места", - добавил он.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Свищев оценил ситуацию, в которую попал Гуменник накануне Олимпиады
Вчера, 13:07
 
Дмитрий ВасильевТомас БахМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала