Васильев обвинил Баха в том, что атлетов освистали на церемонии открытия ОИ

"В этом виноват Томас Бах, именно он положил этому начало, когда разделил нации и спортсменов на правильных и неправильных. Самое главное его антидостижение, что он стравил спортсменов друг с другом. Даже в период холодной войны советские спортсмены общались с другими очень хорошо. Нас всегда были рады видеть, и никто никогда плохого слова не говорил", - сказал Васильев.

"Сейчас спортсменам разрешают высказывать всякую мерзость в отношении российских атлетов. Они вытворяют на соревнованиях всякую глупость, и их не то что не наказывают и не дисквалифицируют, а наоборот поощряют. Вот что сделал Томас Бах. Но со временем все спортсмены найдут общий язык и поймут, что россияне совсем не те, как их рисуют в западных СМИ. Все встанет на свои места", - добавил он.