Тутберидзе заявила, что ждет извинений от Баха

"И не надо драматизировать – Камила Валиева по результатам той Олимпиады стала четвертой. Для многих спортсменов за счастье попасть на Олимпиаду, а не то что стать четвертой. Сейчас Аделия (Петросян) стала шестой – и что, надо убиваться? А (Илья) Малинин стал восьмым. И тоже при выходе со льда его никто не обнимал и не утешал. Не надо утешать, это спорт", - добавила она.