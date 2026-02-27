Тутберидзе заявила, что ждет извинений от Баха

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что до сих пор ждет извинений от бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Во время пекинской Олимпиады Бах выразил недоумение тем, как холодно тренеры встретили фигуристку Камилу Валиеву после ее произвольной программы. Тогда россиянка выступала после обнаружения в ее допинг-пробе запрещенных веществ и заняла четвертое место, позднее ее результат был аннулирован. Бах отметил, что такое обращение порождает сомнения в светлом будущем спортсменки, и заявил, что в случае обнаружения в деле Валиевой фактов жестокого обращения со спортсменкой виновных ждет очень жесткое наказание.
"На прошлой Олимпиаде господин Бах высказался, что я не так приняла Камилу Валиеву при выходе со льда. Не ему обсуждать это, ему есть чем заняться. Я до сих пор ожидаю от него официальных извинений. Как он высказался, он обязан передо мной официально извиниться. Не было там ничего, кроме разбора проката. Что является моей основной обязанностью – со спортсменом разобрать прокат", - сказала Тутберидзе в эфире Okko.
"И не надо драматизировать – Камила Валиева по результатам той Олимпиады стала четвертой. Для многих спортсменов за счастье попасть на Олимпиаду, а не то что стать четвертой. Сейчас Аделия (Петросян) стала шестой – и что, надо убиваться? А (Илья) Малинин стал восьмым. И тоже при выходе со льда его никто не обнимал и не утешал. Не надо утешать, это спорт", - добавила она.
