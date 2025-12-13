Рейтинг@Mail.ru
Васильев назвал самое большое зло, которое сотворил Бах - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
13:31 13.12.2025
Васильев назвал самое большое зло, которое сотворил Бах
Васильев назвал самое большое зло, которое сотворил Бах
Самое большое зло, которое сотворил бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах – разобщение спортсменов, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025
Новости
спорт, томас бах, международный олимпийский комитет (мок), дмитрий васильев
Спорт, Томас Бах, Международный олимпийский комитет (МОК), Дмитрий Васильев
Васильев назвал самое большое зло, которое сотворил Бах

Васильев: экс-глава МОК Томас Бах поссорил спортсменов всего мира между собой

Бывший президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
Бывший президент Международного олимпийского комитета Томас Бах - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Сайт МОК
Бывший президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Самое большое зло, которое сотворил бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах – разобщение спортсменов, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Бах возглавлял МОК с сентября 2013-го до июня 2025 года.
«
"Остается только сожалеть, что спортсмены всего мира сейчас разобщены. Это, наверное, главное зло, которое принес Томас Бах. Он поссорил спортсменов всего мира между собой. А ведь этого никогда раньше не было, ни в какие времена. И вне зависимости от того, какие политические разногласия были между странами, атлеты были далеки от этого. А Томас Бах как раз таки и подтолкнул спортсменов к тому, чтобы они ненавидели друг друга", - сказал Васильев.
"И это печально. Об этом, например, говорят высказывания федераций скандинавских стран, которые не готовы принимать у себя наших лыжников. И заявления ряда зарубежных спортсменов в отношении неприятия российских лыжников и представителей других видов спорта. Это ужасно, и сгладить все это будет очень непросто. И на это потребуется время", - подчеркнул собеседник агентства.
