https://ria.ru/20251213/mok-2061836175.html
Васильев назвал самое большое зло, которое сотворил Бах
Васильев назвал самое большое зло, которое сотворил Бах - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Васильев назвал самое большое зло, которое сотворил Бах
Самое большое зло, которое сотворил бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах – разобщение спортсменов, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T13:31:00+03:00
2025-12-13T13:31:00+03:00
2025-12-13T13:31:00+03:00
спорт
томас бах
международный олимпийский комитет (мок)
дмитрий васильев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861898824_0:23:2400:1373_1920x0_80_0_0_3cde41dd8ddc9b4c47c5177856a64f81.png
/20251207/koventri-2060407155.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861898824_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_cbf5ad43e11636553935014d77ac6862.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, томас бах, международный олимпийский комитет (мок), дмитрий васильев
Спорт, Томас Бах, Международный олимпийский комитет (МОК), Дмитрий Васильев
Васильев назвал самое большое зло, которое сотворил Бах
Васильев: экс-глава МОК Томас Бах поссорил спортсменов всего мира между собой
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Самое большое зло, которое сотворил бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах – разобщение спортсменов, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Бах
возглавлял МОК
с сентября 2013-го до июня 2025 года.
«
"Остается только сожалеть, что спортсмены всего мира сейчас разобщены. Это, наверное, главное зло, которое принес Томас Бах. Он поссорил спортсменов всего мира между собой. А ведь этого никогда раньше не было, ни в какие времена. И вне зависимости от того, какие политические разногласия были между странами, атлеты были далеки от этого. А Томас Бах как раз таки и подтолкнул спортсменов к тому, чтобы они ненавидели друг друга", - сказал Васильев.
"И это печально. Об этом, например, говорят высказывания федераций скандинавских стран, которые не готовы принимать у себя наших лыжников. И заявления ряда зарубежных спортсменов в отношении неприятия российских лыжников и представителей других видов спорта. Это ужасно, и сгладить все это будет очень непросто. И на это потребуется время", - подчеркнул собеседник агентства.