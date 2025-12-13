Васильев назвал самое большое зло, которое сотворил Бах

«

"Остается только сожалеть, что спортсмены всего мира сейчас разобщены. Это, наверное, главное зло, которое принес Томас Бах. Он поссорил спортсменов всего мира между собой. А ведь этого никогда раньше не было, ни в какие времена. И вне зависимости от того, какие политические разногласия были между странами, атлеты были далеки от этого. А Томас Бах как раз таки и подтолкнул спортсменов к тому, чтобы они ненавидели друг друга", - сказал Васильев.