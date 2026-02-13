"Может только женщина": Ковентри высказалась о скандалах в оргкомитетах ОИ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в шутку заявила, что только женщина может решить вопросы, связанные со скандалами вокруг представителей организационных комитетов Игр 2028 года в Лос-Анджелесе и 2030 года в во Французских Альпах.