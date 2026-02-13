Рейтинг@Mail.ru
"Может только женщина": Ковентри высказалась о скандалах в оргкомитетах ОИ - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
14:06 13.02.2026
"Может только женщина": Ковентри высказалась о скандалах в оргкомитетах ОИ
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в шутку заявила, что только женщина может решить вопросы, связанные со скандалами вокруг... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
"Может только женщина": Ковентри высказалась о скандалах в оргкомитетах ОИ

© Соцсети МОККирсти Ковентри
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Соцсети МОК
Кирсти Ковентри. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в шутку заявила, что только женщина может решить вопросы, связанные со скандалами вокруг представителей организационных комитетов Игр 2028 года в Лос-Анджелесе и 2030 года в во Французских Альпах.
Ранее ряд чиновников Лос-Анджелеса призвали главу оргкомитета Олимпиады 2028 года Кейси Вассермана подать в отставку из-за переписки с пособницей Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. Также СМИ сообщали о возможном уходе с поста гендиректора Олимпиады 2030 года во Французских Альпах Сирила Линетта из-за внутренних разногласий в оргкомитете Игр.
"Это работа, которую может сделать только женщина. И я с радостью продолжу ее делать", - ответила в шутку Ковентри на вопрос журналиста о сложности работы на фоне скандалов.
Ковентри 42 года, она возглавила МОК 23 июня, сменив на посту президента немца Томаса Баха. Представительница Зимбабве стала первой женщиной в данной должности. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира по плаванию.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Измена норвежца, подстава русского, хамство Украины: кто скандалит на Играх
11 февраля, 18:03
 
В миреЛос-АнджелесКовентриЗимбабвеДжеффри ЭпштейнТомас БахМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Версия 2023.1 Beta
