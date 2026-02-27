Тутберидзе будет трудно добиться извинений от Баха, заявила Журова

В 2022 году во время Олимпиады в Пекине Бах выразил недоумение тем, как холодно Тутберидзе встретила фигуристку Камилу Валиеву после ее произвольной программы. Россиянка выступила в ней после обнаружения в ее пробе запрещенного препарата и заняла четвертое место, позднее ее результат был аннулирован. Бах отметил, что такое обращение порождает сомнение в светлом будущем спортсменки, и заявил, что в случае обнаружения в деле Валиевой фактов жестокого обращения со спортсменкой виновных ждет очень жесткое наказание. В пятницу в опубликованном на YouTube-канале Okko интервью Тутберидзе заявила, что до сих пор ждет от Баха официальных извинений.