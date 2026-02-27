Рейтинг@Mail.ru
Тутберидзе будет трудно добиться извинений от Баха, заявила Журова - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:58 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/bah-2077276421.html
Тутберидзе будет трудно добиться извинений от Баха, заявила Журова
Тутберидзе будет трудно добиться извинений от Баха, заявила Журова - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Тутберидзе будет трудно добиться извинений от Баха, заявила Журова
Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не должен был публично оценивать работу заслуженного тренера России по фигурному катанию... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T19:58:00+03:00
2026-02-27T19:58:00+03:00
фигурное катание
спорт
камила валиева
светлана соколовская
татьяна навка
зимние олимпийские игры 2026
этери тутберидзе
томас бах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990438087_884:392:2985:1574_1920x0_80_0_0_761445958887e87ae5597566d79d1111.jpg
https://ria.ru/20260227/tutberidze-2077254975.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990438087_835:355:2881:1889_1920x0_80_0_0_052abf8b7fedd9bdfa41cee753037527.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, камила валиева, светлана соколовская, татьяна навка, зимние олимпийские игры 2026, этери тутберидзе, томас бах, светлана журова
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева, Светлана Соколовская, Татьяна Навка, Зимние Олимпийские игры 2026, Этери Тутберидзе, Томас Бах, Светлана Журова
Тутберидзе будет трудно добиться извинений от Баха, заявила Журова

Журова заявила, что не знает, как Тутберидзе добиться извинений Баха

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЭтери Тутберидзе
Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Этери Тутберидзе. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не должен был публично оценивать работу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, но ей будет трудно добиться от него извинений, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
В 2022 году во время Олимпиады в Пекине Бах выразил недоумение тем, как холодно Тутберидзе встретила фигуристку Камилу Валиеву после ее произвольной программы. Россиянка выступила в ней после обнаружения в ее пробе запрещенного препарата и заняла четвертое место, позднее ее результат был аннулирован. Бах отметил, что такое обращение порождает сомнение в светлом будущем спортсменки, и заявил, что в случае обнаружения в деле Валиевой фактов жестокого обращения со спортсменкой виновных ждет очень жесткое наказание. В пятницу в опубликованном на YouTube-канале Okko интервью Тутберидзе заявила, что до сих пор ждет от Баха официальных извинений.
"Мне сложно сказать, как ей добиться этих извинений, потому что Бах всегда может соскочить и сказать, что это журналисты придумали. Но в любом случае это работа тренера, и не президенту Международного олимпийского комитета каким-то образом оценивать ее", - сказала Журова РИА Новости.
Валиева вернулась в спорт после отбытия дисквалификации, сейчас фигуристка тренируется в группе Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки "Наши надежды".
Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Тутберидзе назвала судейство в танцах на льду на ОИ политизированным
Вчера, 18:28
 
Фигурное катаниеСпортКамила ВалиеваСветлана СоколовскаяТатьяна НавкаЗимние Олимпийские игры 2026Этери ТутберидзеТомас БахСветлана Журова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала