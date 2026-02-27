https://ria.ru/20260227/bah-2077276421.html
Тутберидзе будет трудно добиться извинений от Баха, заявила Журова
Тутберидзе будет трудно добиться извинений от Баха, заявила Журова - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Тутберидзе будет трудно добиться извинений от Баха, заявила Журова
Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не должен был публично оценивать работу заслуженного тренера России по фигурному катанию... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T19:58:00+03:00
2026-02-27T19:58:00+03:00
2026-02-27T19:58:00+03:00
фигурное катание
спорт
камила валиева
светлана соколовская
татьяна навка
зимние олимпийские игры 2026
этери тутберидзе
томас бах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990438087_884:392:2985:1574_1920x0_80_0_0_761445958887e87ae5597566d79d1111.jpg
https://ria.ru/20260227/tutberidze-2077254975.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990438087_835:355:2881:1889_1920x0_80_0_0_052abf8b7fedd9bdfa41cee753037527.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, камила валиева, светлана соколовская, татьяна навка, зимние олимпийские игры 2026, этери тутберидзе, томас бах, светлана журова
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева, Светлана Соколовская, Татьяна Навка, Зимние Олимпийские игры 2026, Этери Тутберидзе, Томас Бах, Светлана Журова
Тутберидзе будет трудно добиться извинений от Баха, заявила Журова
Журова заявила, что не знает, как Тутберидзе добиться извинений Баха
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не должен был публично оценивать работу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, но ей будет трудно добиться от него извинений, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
В 2022 году во время Олимпиады в Пекине Бах выразил недоумение тем, как холодно Тутберидзе встретила фигуристку Камилу Валиеву после ее произвольной программы. Россиянка выступила в ней после обнаружения в ее пробе запрещенного препарата и заняла четвертое место, позднее ее результат был аннулирован. Бах отметил, что такое обращение порождает сомнение в светлом будущем спортсменки, и заявил, что в случае обнаружения в деле Валиевой фактов жестокого обращения со спортсменкой виновных ждет очень жесткое наказание. В пятницу в опубликованном на YouTube-канале Okko интервью Тутберидзе заявила, что до сих пор ждет от Баха официальных извинений.
"Мне сложно сказать, как ей добиться этих извинений, потому что Бах всегда может соскочить и сказать, что это журналисты придумали. Но в любом случае это работа тренера, и не президенту Международного олимпийского комитета каким-то образом оценивать ее", - сказала Журова РИА Новости.
Валиева
вернулась в спорт после отбытия дисквалификации, сейчас фигуристка тренируется в группе Светланы Соколовской
в академии Татьяны Навки
"Наши надежды".