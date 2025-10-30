МОК отказался от проведения киберспортивных игр в Саудовской Аравии

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Саудовским олимпийским и паралимпийским комитетом (SOPC) и Фондом Кубка мира по киберспорту (EWCF) по организации первых Олимпийских киберспортивных игр в 2027 году в Саудовской Аравии.

Ранее МОК сообщал о том, что Саудовская Аравия примет первые в истории Олимпийские киберспортивные игры в 2027 году. Для проведения Игр МОК и SOPC создали орган из шести человек, который возглавил сингапурец Нг Сер Мианг.

« "Недавно стороны вновь встретились и рассмотрели эту инициативу. Они пришли к обоюдному согласию о прекращении сотрудничества в рамках Олимпийских киберспортивных игр. В то же время стороны намерены реализовывать свои собственные киберспортивные амбиции разными путями", - говорится в заявлении.

"МОК, со своей стороны, разработает новый подход к Олимпийским киберспортивным играм, учитывая отзывы, полученные в ходе процесса "Пауза и размышление", и будет использовать новую модель партнерства. Такой подход позволит лучше согласовать Олимпийские киберспортивные игры с долгосрочными амбициями Олимпийского движения и шире распространить возможности, предоставляемые Олимпийскими киберспортивными играми, с целью проведения первых Игр как можно скорее", - добавляется в сообщении.