Киберспорт
 
13:35 30.10.2025 (обновлено: 15:43 30.10.2025)
МОК отказался от проведения киберспортивных игр в Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Саудовским олимпийским и паралимпийским комитетом (SOPC) и Фондом Кубка мира по киберспорту (EWCF) по организации первых Олимпийских киберспортивных игр в 2027 году в Саудовской Аравии.
Ранее МОК сообщал о том, что Саудовская Аравия примет первые в истории Олимпийские киберспортивные игры в 2027 году. Для проведения Игр МОК и SOPC создали орган из шести человек, который возглавил сингапурец Нг Сер Мианг.
«
"Недавно стороны вновь встретились и рассмотрели эту инициативу. Они пришли к обоюдному согласию о прекращении сотрудничества в рамках Олимпийских киберспортивных игр. В то же время стороны намерены реализовывать свои собственные киберспортивные амбиции разными путями", - говорится в заявлении.
"МОК, со своей стороны, разработает новый подход к Олимпийским киберспортивным играм, учитывая отзывы, полученные в ходе процесса "Пауза и размышление", и будет использовать новую модель партнерства. Такой подход позволит лучше согласовать Олимпийские киберспортивные игры с долгосрочными амбициями Олимпийского движения и шире распространить возможности, предоставляемые Олимпийскими киберспортивными играми, с целью проведения первых Игр как можно скорее", - добавляется в сообщении.
В начале сентября 2023 года МОК объявил о создании комиссии по киберспорту. В заявлении отмечалось, что МОК видит в киберспорте невероятный потенциал по привлечению новой аудитории. В октябре 2023 года занимавший тот момент пост президента МОК Томас Бах на 141-й сессии в Мумбаи объявил о планах создать Олимпийские киберспортивные игры, а в июне 2024-го исполком МОК учредил новый турнир.
В Госдуме поддержали идею включения киберспорта в школьную программу
В Госдуме поддержали идею включения киберспорта в школьную программу
Киберспорт
 
