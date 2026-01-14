Рейтинг@Mail.ru
МОК правильно поддерживает спортсменов из США, считает Васильев - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
16:20 14.01.2026
МОК правильно поддерживает спортсменов из США, считает Васильев
МОК правильно поддерживает спортсменов из США, считает Васильев - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
МОК правильно поддерживает спортсменов из США, считает Васильев
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) правильно поддерживает спортсменов... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
РИА Новости Спорт
спорт, сша, венесуэла, милан, томас бах, дональд трамп, аделия петросян, международный олимпийский комитет (мок), спортивный арбитражный суд (cas), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, США, Венесуэла, Милан, Томас Бах, Дональд Трамп, Аделия Петросян, Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026
МОК правильно поддерживает спортсменов из США, считает Васильев

Васильев: МОК правильно поддерживает спортсменов из США

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) правильно поддерживает спортсменов из США, которые не должны нести ответственность за агрессию своего правительства против Венесуэлы, а президент МОК Кирсти Ковентри последовательно проводит политику по возвращению российских атлетов на международную арену.
Ранее пресс-служба МОК заявила РИА Новости, что организация не планирует вводить санкции против спортсменов из США после ударов армии страны по Венесуэле из-за принципа невмешательства в политику. А также с целью обеспечения участия спортсменов в Олимпийских играх независимо от места рождения.
Подготовка Пекина к Олимпийским играм 2022 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Ситуации несопоставимы": МОК признал разницу подходов к США и России
Вчера, 12:59
"МОК на самом деле поступает абсолютно правильно, ведь спортсмены в этой ситуации не должны страдать. Атлеты из США же не виноваты, что у них такой президент (Дональд Трамп). Но только такие правила должны быть применимы ко всем странам без исключения. К сожалению, во времена правления МОК Томасом Бахом, который оказался скрытым ярым русофобом, они были нарушены. Когда было все нормально, он себя не проявлял, а когда ему представилась такая возможность, то он всю свою русофобию выместил на наших спортсменах", - сказал Васильев.
"А сейчас Кирсти Ковентри постепенно, очень аккуратно и без резких движений старается вернуть наших спортсменов. И это видно. Мы же понимали, что раньше по отношению к нам было осуществлено беззаконие. И Спортивный арбитражный суд (CAS) уже несколько раз вынес решения о незаконном отстранении наших федераций и наших спортсменов. И тем самым признал неправоту Баха, призывавшего международные спортивные федерации следовать рекомендации МОК. Я надеюсь, что то, что произошло с нашими спортсменами, больше никогда не повторится с атлетами ни из одной страны", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Ранее Ковентри заявила, что россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту начала соревнований. В настоящий момент приглашения на Олимпиаду получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов, которые уже их приняли, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.
Олимпийский флаг - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
МОК после удара США по Венесуэле заявил, что не вмешивается в политику
Вчера, 12:55
 
СпортСШАВенесуэлаМиланТомас БахДональд ТрампАделия ПетросянМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спортивный арбитражный суд (CAS)Зимние Олимпийские игры 2026
 
