МОК правильно поддерживает спортсменов из США, считает Васильев

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) правильно поддерживает спортсменов из США, которые не должны нести ответственность за агрессию своего правительства против Венесуэлы, а президент МОК Кирсти Ковентри последовательно проводит политику по возвращению российских атлетов на международную арену.