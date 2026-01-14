МОК правильно поддерживает спортсменов из США, считает Васильев

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) правильно поддерживает спортсменов из США, которые не должны нести ответственность за агрессию своего правительства против Венесуэлы, а президент МОК Кирсти Ковентри последовательно проводит политику по возвращению российских атлетов на международную арену.
"МОК на самом деле поступает абсолютно правильно, ведь спортсмены в этой ситуации не должны страдать. Атлеты из США же не виноваты, что у них такой президент (Дональд Трамп). Но только такие правила должны быть применимы ко всем странам без исключения. К сожалению, во времена правления МОК Томасом Бахом, который оказался скрытым ярым русофобом, они были нарушены. Когда было все нормально, он себя не проявлял, а когда ему представилась такая возможность, то он всю свою русофобию выместил на наших спортсменах", - сказал Васильев.
"А сейчас Кирсти Ковентри постепенно, очень аккуратно и без резких движений старается вернуть наших спортсменов. И это видно. Мы же понимали, что раньше по отношению к нам было осуществлено беззаконие. И Спортивный арбитражный суд (CAS) уже несколько раз вынес решения о незаконном отстранении наших федераций и наших спортсменов. И тем самым признал неправоту Баха, призывавшего международные спортивные федерации следовать рекомендации МОК. Я надеюсь, что то, что произошло с нашими спортсменами, больше никогда не повторится с атлетами ни из одной страны", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Ранее Ковентри заявила, что россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту начала соревнований. В настоящий момент приглашения на Олимпиаду получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов, которые уже их приняли, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.