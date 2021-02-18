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Биография Андрея Мягкова
Биография Андрея Мягкова
Актер театра и кино, режиссер, народный артист России Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье профессора... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:32
2021-02-18T11:33
россия
андрей мягков
справки
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Актер театра и кино, режиссер, народный артист России Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье профессора Политехнического института. В школьные годы Мягков тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром, играл главные роли в спектаклях драматического кружка. В 1961 году он окончил Ленинградский химико-технологический институт имени Ленсовета (ныне – Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)), в 1965 году – Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре "Современник".На сцене театра Мягков играл в спектаклях "На дне" Максима Горького, "Балалайкин и К" по Михаилу Салтыкову-Щедрину, "Обыкновенная история" Александра Гончарова, "Большевики" Михаила Шатрова.В 1977 году артист перешел в Московский художественный театр (МХАТ), после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХТ имени А.П. Чехова. Играл в спектаклях "Чайка" (Треплев, Тригорин), "Дядя Ваня" (Войницкий), "Три сестры" (Кулыгин) Антона Чехова, "Утиная охота" Александра Вампилова (Зилов), "Горе от ума" Николая Гоголя (Репетилов), "Перламутровая Зинаида" Михаила Рощина (Аладьин), "Привидения" Генрика Ибсена (пастор Мандерс), "Мишин юбилей" по пьесе Александра Гельмана и Ричарда Нельсона (Валерий) и др.Среди его ролей последних лет – Бессеменов в "Мещанах" Максима Горького, Элвуд в "Белом кролике" Мэри Чейз.Как режиссер Андрей Мягков на Малой сцене МХАТ в 1989 году поставил спектакль "Спокойной ночи, мама" по пьесе Марши Норманна, в 2002 году – "Ретро" по пьесе Александра Галина. Дебют Мягкова в кино состоялся в главной роли в фильме "Похождения зубного врача" (1965) режиссера Элема Климова. Первой серьезной работой артиста на экране стала роль Алеши Карамазова в картине Ивана Пырьева "Братья Карамазовы" (1968).Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).В числе других фильмов с участием Мягкова заметными событиями кинематографа стали "Дни Турбиных" (1976) Владимира Басова, "Гараж" (1979) и "Жестокий романс" (1984) Эльдара Рязанова, "Послесловие" (1983) Марлена Хуциева, "Гонки по вертикали" (1983) Александра Муратова. Среди его работ 1990-х годов – комедия Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992), политический детектив Дмитрия Астрахана "Контракт со смертью" (1998).Среди последних работ Мягкова в кино – роль Царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32-е декабря" (2004) Александра Муратова, "Кто приходит в зимний вечер..." (2006) Станислава Дремова, "Ирония судьбы. Продолжение" (2007) Тимура Бекмамбетова, сериале "Туман рассеивается" (2008) Евгения Герасимова. Андрей Мягков преподавал в Школе-студии МХАТ.Он написал несколько детективов, по одному из них, "Сивый мерин", в 2010 году был снят четырехсерийный фильм. 18 февраля 2021 года Андрей Мягков скончался. Творчество актера и режиссера было отмечено различными наградами. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. В 1977 году за роль Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром" Мягков был удостоен Государственной премии СССР, в 1979 году за роль Анатолия Новосельцева в картине "Служебный роман" – Государственной премии РСФСР.В 2004 году вместе с Аллой Покровской за работу в спектакле "Мещане" он был удостоен театральной премии "Чайка" в номинация "Лучший актерский дуэт".Артист награжден орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2003), орденом Дружбы (2013), орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2019). В 2008 году за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства Мягков был отмечен Благодарностью президента РФ. Андрей Мягков был женат на актрисе МХТ имени Чехова Анастасии Вознесенской. Среди известных картин с ее участием "Майор Вихрь" (1967), "Гараж" (1979) и "Вокзал для двоих" (1982). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, андрей мягков, справки

Биография Андрея Мягкова

11:32 18.02.2021 (обновлено: 11:33 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Андрей Мягков
Актер Андрей Мягков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер театра и кино, режиссер, народный артист России Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье профессора Политехнического института.
В школьные годы Мягков тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром, играл главные роли в спектаклях драматического кружка.
В 1961 году он окончил Ленинградский химико-технологический институт имени Ленсовета (ныне – Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)), в 1965 году – Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова).
В 1965-1977 годах работал актером в театре "Современник".
На сцене театра Мягков играл в спектаклях "На дне" Максима Горького, "Балалайкин и К" по Михаилу Салтыкову-Щедрину, "Обыкновенная история" Александра Гончарова, "Большевики" Михаила Шатрова.
В 1977 году артист перешел в Московский художественный театр (МХАТ), после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХТ имени А.П. Чехова. Играл в спектаклях "Чайка" (Треплев, Тригорин), "Дядя Ваня" (Войницкий), "Три сестры" (Кулыгин) Антона Чехова, "Утиная охота" Александра Вампилова (Зилов), "Горе от ума" Николая Гоголя (Репетилов), "Перламутровая Зинаида" Михаила Рощина (Аладьин), "Привидения" Генрика Ибсена (пастор Мандерс), "Мишин юбилей" по пьесе Александра Гельмана и Ричарда Нельсона (Валерий) и др.
Среди его ролей последних лет – Бессеменов в "Мещанах" Максима Горького, Элвуд в "Белом кролике" Мэри Чейз.
Как режиссер Андрей Мягков на Малой сцене МХАТ в 1989 году поставил спектакль "Спокойной ночи, мама" по пьесе Марши Норманна, в 2002 году – "Ретро" по пьесе Александра Галина.
Дебют Мягкова в кино состоялся в главной роли в фильме "Похождения зубного врача" (1965) режиссера Элема Климова. Первой серьезной работой артиста на экране стала роль Алеши Карамазова в картине Ивана Пырьева "Братья Карамазовы" (1968).
Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).
В числе других фильмов с участием Мягкова заметными событиями кинематографа стали "Дни Турбиных" (1976) Владимира Басова, "Гараж" (1979) и "Жестокий романс" (1984) Эльдара Рязанова, "Послесловие" (1983) Марлена Хуциева, "Гонки по вертикали" (1983) Александра Муратова. Среди его работ 1990-х годов – комедия Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992), политический детектив Дмитрия Астрахана "Контракт со смертью" (1998).
Среди последних работ Мягкова в кино – роль Царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32-е декабря" (2004) Александра Муратова, "Кто приходит в зимний вечер..." (2006) Станислава Дремова, "Ирония судьбы. Продолжение" (2007) Тимура Бекмамбетова, сериале "Туман рассеивается" (2008) Евгения Герасимова.
Андрей Мягков преподавал в Школе-студии МХАТ.
Он написал несколько детективов, по одному из них, "Сивый мерин", в 2010 году был снят четырехсерийный фильм.
18 февраля 2021 года Андрей Мягков скончался.
Творчество актера и режиссера было отмечено различными наградами. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. В 1977 году за роль Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром" Мягков был удостоен Государственной премии СССР, в 1979 году за роль Анатолия Новосельцева в картине "Служебный роман" – Государственной премии РСФСР.
В 2004 году вместе с Аллой Покровской за работу в спектакле "Мещане" он был удостоен театральной премии "Чайка" в номинация "Лучший актерский дуэт".
Артист награжден орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2003), орденом Дружбы (2013), орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2019).
В 2008 году за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства Мягков был отмечен Благодарностью президента РФ.
Андрей Мягков был женат на актрисе МХТ имени Чехова Анастасии Вознесенской. Среди известных картин с ее участием "Майор Вихрь" (1967), "Гараж" (1979) и "Вокзал для двоих" (1982).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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