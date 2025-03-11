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Умер от разбитого сердца: непростая судьба Андрея Мягкова

Умер от разбитого сердца: непростая судьба Андрея Мягкова - РИА Новости, 11.03.2025

Умер от разбитого сердца: непростая судьба Андрея Мягкова

Его знали миллионы, но немногие знали его настоящего. Каждый новогодний вечер с экранов Андрей Мягков отправляется в чужую квартиру, чтобы встретить любовь, но... РИА Новости, 11.03.2025

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2025-03-11T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Его знали миллионы, но немногие знали его настоящего. Каждый новогодний вечер с экранов Андрей Мягков отправляется в чужую квартиру, чтобы встретить любовь, но в реальной жизни артист хранил верность одной женщине более 50 лет. Почему блистательный актер бросил кино, чем закончилось его противостояние с Брыльской, и как ему удалось пережить столкновение с буксиром, но не свою болезнь?Как интеллигентный ленинградец покорил театральные подмосткиЛенинград, 8 июля 1938 года. В семье советских интеллигентов родился мальчик, которому предстояло изменить историю отечественного кинематографа. Но до этого было еще далеко. Маленький Андрей, переживший блокаду Ленинграда, рос замкнутым и задумчивым ребенком.Семья предопределила его путь: мать работала в полиграфическом техникуме, отец — кандидат технических наук — преподавал в Ленинградском технологическом институте. Неудивительно, что после школы Андрей поступил в учебное заведение, где работал отец. Получив диплом, он устроился в Институт пластических масс и, казалось, навсегда связал жизнь с наукой.Параллельно с работой в институте, Андрей посещал занятия в театральной студии при ДК им. Ленсовета. Однажды его талант заметил преподаватель МХАТа, случайно заглянувший на постановку "Лесной песни". Педагог был настолько поражен игрой молодого человека, что долго уговаривал его показаться приемной комиссии актерского факультета.Андрей рискнул — и с первого раза восхитил комиссию, без проблем поступив в театральный университет. Так начался его путь в мир большого искусства, хотя ничто не предвещало, что скромный химик однажды станет кумиром миллионов."Современник", МХАТ и премииПосле окончания Школы-студии МХАТ Андрей Мягков был принят в труппу "Современника". Талантливому актеру сразу доверили ключевые роли: он блистательно сыграл Дядюшку в пьесе "Дядюшкин сон" по Достоевскому, покорив зрителей и критиков.Именно эта роль стала судьбоносной — на спектакле присутствовал режиссер Элем Климов, который, восхитившись игрой молодого актера, пригласил его в свой фильм "Похождения зубного врача". Так Мягков дебютировал в кино, хотя эта работа не принесла ему мгновенной славы.Театральная сцена оставалась главным местом его творческой реализации. В "Современнике" Мягков воплотил множество ярких образов: Барона в драме "На дне", Редедю в пьесе "Балалайкин и К" и многие другие.Уже став всенародно известным, в 1977 году, Андрей Мягков перешел в МХАТ имени Максима Горького, а позднее — в труппу МХТ имени Антона Чехова. Знаковой стала его роль Кулыгина в "Трех сестрах", принесшая актеру сразу две престижные награды: премию фестиваля "Балтийский дом" и премию Станиславского.В МХТ Мягков реализовал себя и как режиссер, поставив две пьесы: "Спокойной ночи, мама" Марка Нормана и "Ретро" Александра Галина.Как Мягков покорил кинематографКиношная биография Мягкова началась с комедии "Похождения зубного врача", но фильм практически сразу после выхода в 1967 году отправился "на полку" — зрители увидели его только спустя десятилетие.Первый настоящий успех пришел к актеру с ролью Алеши Карамазова в экранизации "Братьев Карамазовых" (1968). Однако после этого Мягкову доставались лишь эпизодические роли, не позволявшие в полной мере раскрыть его актерский потенциал.Новогодняя иронияВсе изменилось в 1975 году с выходом легендарной "Иронии судьбы, или С легким паром!". После роли Жени Лукашина Мягков проснулся знаменитым, хотя, как выяснилось позже, сам он эту роль не любил и тяготился ассоциациями с образом "вечного Лукашина".Удивительно, но актер едва не лишился этой звездной роли. Председатель Госкомитета СССР по кинематографу Филипп Ермаш категорически возражал против утверждения Мягкова, приняв его актерскую игру на пробах за настоящее опьянение. Элем Климов долго убеждал чиновника, что Мягков просто слишком убедительно вжился в образ подвыпившего Лукашина. К счастью для миллионов зрителей, режиссеру удалось настоять на своем выборе.Съемочный процесс "Иронии судьбы" был далек от праздничной атмосферы, царившей в готовом фильме. Ольга Науменко, исполнительница роли Гали, вспоминала, что работать с Мягковым было непросто: актер постоянно ходил недовольный, практически ни с кем не разговаривал и покидал площадку сразу после окончания своих сцен.Еще более напряженными были отношения с Барбарой Брыльской. Польская актриса настолько не хотела целоваться с Мягковым, что просила Рязанова убрать все сцены с поцелуями между ее героиней и Женей Лукашиным. Мягков также не испытывал восторга от этих эпизодов, но режиссер настоял на их сохранении. Так что знаменитая романтическая сцена, которая каждый год заставляет миллионы зрителей верить в новогоднее чудо, на самом деле снималась "через силу" — актеры целовались исключительно ради искусства.На волосок от смертиПосле триумфа "Иронии судьбы" Эльдар Рязанов продолжил сотрудничество с талантливым актером, доверив ему главные роли в "Служебном романе" (1977) и "Жестоком романсе" (1984). Именно во время съемок последнего Мягков едва не погиб.В одной из сцен актер плыл на лодке рядом с буксиром. Рязанов попросил его подойти как можно ближе к судну для эффектного кадра. Неожиданно маленькую лодку затянуло в воронку от лопастей буксира. Судно мгновенно ушло под воду вместе с актером. Съемочная группа в оцепенении наблюдала, как на поверхность всплывают обломки лодки и парик актера.Режиссер и команда были уверены, что Мягков погиб. На площадке началась паника, но внезапно актер показался с другой стороны буксира — ему чудом удалось выплыть. После этого случая Андрей стал отмечать второй день рождения.Разочарование в кинематографеФильмография Мягкова впечатляет и другими запоминающимися работами. В "Гараже" (1979) он сыграл лаборанта Хвостова, в "Днях Турбиных" (1976) — Алексея Турбина, в сериале "Гонки по вертикали" (1983) — инспектора МУРа Станислава Тихонова. В начале 90-х актер появился в комедии "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" в роли главы русской мафии.Однако к началу 2000-х Мягков резко прекратил сниматься в кино, разочаровавшись в современном кинематографе. Последней ролью Андрея Мягкова стал председатель КГБ Владимир Крычков в драматическом сериале Евгения Герасимова "Туман рассеивается" (2008). Несмотря на многочисленные предложения, он наотрез отказывался от ролей, заявляя, что в погоне за зрелищностью современное кино утратило глубину и смысл.Бросил АбросимовуПервой любовью Андрея Мягкова стала Тамара Абросимова, с которой он познакомился еще во время учебы в Ленинграде. Молодые люди вместе посещали лекции, играли в любительском театре и проводили все свободное время вместе. Отношения были серьезными — влюбленные даже познакомили друг друга с родителями.Судьба разлучила их, когда Тамара уехала в Москву поступать в театральный вуз, а Андрей остался в Ленинграде. Когда позже он тоже перебрался в столицу и поступил в Школу-студию МХАТ, в его жизни произошла встреча, перевернувшая все планы.На одном курсе с Мягковым училась Анастасия Вознесенская. Влюбившись "по уши", Андрей нашел в себе силы честно признаться Тамаре, что полюбил другую женщину. Абросимова не стала бороться за его сердце и отпустила возлюбленного.Позже Тамара вышла замуж за инженера Александра, но теплых чувств к Мягкову не утратила. "Понимаете, это все было. Это была наша юность. Это был кусок жизни в юности, который потом освещал всю судьбу, жизнь. Его выбросить нельзя. У нас внутренняя связь была всю жизнь. Особенно, наверное, у меня." — делилась актриса.Они сохранили дружеские отношения, и она до конца жизни актера следила за его творчеством — посещала спектакли, пересматривала фильмы. Письма, написанные Андреем в студенческие годы, Тамара хранила бережно, как память о юности. Когда Мягков ушел из жизни, это стало для нее настоящим ударом.Любовь длиною в жизньВстреча с Анастасией Вознесенской стала для Мягкова судьбоносной. С университетской скамьи пара не расставалась ни на день. Актер даже ставил ультиматумы режиссерам: если в фильме не будет хотя бы эпизодической роли для его супруги, он отказывался от участия в проекте.Мягков и Вознесенская прожили вместе 55 лет — редкий пример верности и преданности в мире искусства. У супругов не было детей, в интервью они признавались, что были слишком поглощены работой, а роль детей в их жизни играли ученики МХАТа, которым они преподавали.Их союз не был безоблачным. Ходили слухи о проблемах Вознесенской с алкоголем, о творческой нереализованности актрисы, не получившей ролей, достойных ее таланта. Говорили, что Ирина Мирошниченко "отвоевала" у нее роль Маши в "Трех сестрах", став любовницей Олега Ефремова. Циркулировали сплетни о влюбленности Мягкова в Мирошниченко и даже о романе с Барбарой Брыльской, но сам актер решительно опровергал эти домыслы.Известно, что Мягков всегда поддерживал жену в трудные периоды ее жизни. Для Анастасии он даже написал несколько детективных романов, зная ее любовь к этому жанру. Пара вела закрытый образ жизни — Мягков никогда никого не приглашал в гости и сам не любил ходить в гости к коллегам.Последний раз великий актер вышел на сцену в 2013 году в спектакле "Белый кролик". Вознесенской стало плохо во время спектакля, актер решил окончательно оставить сцену, чтобы полностью посвятить себя заботе о жене.Последние годыПоследние годы жизни Андрея Мягкова были омрачены болезнями. В 2009 году ему сделали операцию на сердце в Германии, но здоровье продолжало ухудшаться. С 2017 года актер серьезно страдал от проблем с сосудами и суставами, но скрывал свое состояние от публики.Ситуация осложнилась в августе 2018 года, когда его супруга перенесла инсульт. Мягков полностью посвятил себя заботе о жене, нанял помощницу.Трагедия произошла 18 февраля 2021 года. Андрей Васильевич потерял сознание в своей квартире. Супруга вызвала врачей, но медицинская помощь уже не требовалась — 82-летний актер скончался до приезда бригады скорой помощи.Спустя год после смерти мужа из жизни ушла и Анастасия Вознесенская, не сумевшая пережить потерю любимого человека. Так завершилась история одной из самых крепких и удивительных пар отечественного искусства.

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ленинград, андрей мягков, барбара брыльска, анастасия вознесенская, москва, ссср