https://ria.ru/20210221/myagkov-1598502626.html

Друзья Андрея Мягкова рассказали про главную тайну его семьи

Друзья Андрея Мягкова рассказали про главную тайну его семьи

Друзья Андрея Мягкова в ходе прошедшей накануне в МХТ имени Чехова церемонии прощания с артистом рассказали про его главную семейную тайну. Об этом сообщает... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T18:41

2021-02-21T18:41

2021-02-21T18:44

культура

андрей мягков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Друзья Андрея Мягкова раскрыли главную тайну его семьи

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598032626_0:75:2746:1620_1920x0_80_0_0_237f588626df72a91824a3c5f50a637d.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Друзья Андрея Мягкова в ходе прошедшей накануне в МХТ имени Чехова церемонии прощания с артистом рассказали про его главную семейную тайну. Об этом сообщает "МК". Свою последнюю роль актер сыграл в спектакле "Белый кролик". В постановке была занята и супруга Мягкова, Анастасия Вознесенская. В ее карьере спектакль тоже стал последним. Как рассказали в театре, на одном из выступлений Вознесенской стало плохо, у нее случился инсульт. Артистка больше не смогла играть на сцене. Супруг, будучи востребованным актером театра и кино, покинул сцену ради того, чтобы ухаживать за женой и все время быть рядом с ней. Он умер у нее на руках.Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягков никогда не жаловался на судьбу."Нес этот груз. Он никогда не сдавался", - вспомнил артист.Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий отметил, что Мягков был не только блестящим актером, но и режиссером, педагогом и даже писателем. Он писал детективы и публиковался. Одну из книг даже экранизировали. Оказывается, выбор актера пал именно на этот жанр, потому что детективы очень любит его жена.По словам фотографа Художественного театра Игоря Александрова, Мягков был очень закрытым человеком, но настоящим другом."Трепотню не любил, но если уж говорил, то отвечал за каждое слово. Я помню, как сделал посвященную Парижу выставку в музее-квартире Станиславского. Пригласил Андрея на открытие, хотя знал, что дома у него Ася болеет тяжело, он ее не оставляет одну. Но... вот Андрей — он все-таки пришел", — рассказал он.Режиссер Николай Скорик отметил, что не может не думать о вдове Мягкова, "с которой они были всегда вместе". Он пожелал ей сил.Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, затем служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева.Мягков умер в четверг от сердечного приступа. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

https://ria.ru/20210220/myagkov-1598421894.html

https://ria.ru/20210221/myagkov-1598484093.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей мягков