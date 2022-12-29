"А вас я попрошу остаться". Фильмы, которые всегда с нами
"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны".
Если вы волшебник и придумываете сказки, будьте готовы к тому, что герои оживут, придут в ваш дом и начнут действовать по собственному усмотрению, нарушая авторские замысел и покой. Не мешайте им, и тогда, возможно, произойдет "Обыкновенное чудо", как это случилось у режиссера Марка Захарова. Кино на все времена.
"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны".
Если вы волшебник и придумываете сказки, будьте готовы к тому, что герои оживут, придут в ваш дом и начнут действовать по собственному усмотрению, нарушая авторские замысел и покой. Не мешайте им, и тогда, возможно, произойдет "Обыкновенное чудо", как это случилось у режиссера Марка Захарова. Кино на все времена.
"А журавлики-кораблики летят под небесами, и белые, и серые, и с длинными носами! Смотри!"
Фильм Михаила Калатозова "Летят журавли", снятый по сценарию Виктора Розова, — единственная в истории отечественного кино картина, получившая "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. Пронзительная и честная, она стала не только вершиной актерского, операторского и режиссерского искусства, но и вехой в жизни нескольких поколений.
"А журавлики-кораблики летят под небесами, и белые, и серые, и с длинными носами! Смотри!"
Фильм Михаила Калатозова "Летят журавли", снятый по сценарию Виктора Розова, — единственная в истории отечественного кино картина, получившая "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. Пронзительная и честная, она стала не только вершиной актерского, операторского и режиссерского искусства, но и вехой в жизни нескольких поколений.
"Пойми, главное — мы в Москве живем. А Москва —это большая лотерея. Здесь можно все выиграть".
Это сейчас "Москва слезам не верит" — энциклопедия советской жизни и общепризнанный хит. А когда картина вышла на экраны, кинематографическое начальство и критики отнеслись к ней с легким пренебрежением, как к еще одной банальной истории о "Золушке". Какой же неожиданностью для всех стал "Оскар" за лучший иностранный фильм.
"Пойми, главное — мы в Москве живем. А Москва —это большая лотерея. Здесь можно все выиграть".
Это сейчас "Москва слезам не верит" — энциклопедия советской жизни и общепризнанный хит. А когда картина вышла на экраны, кинематографическое начальство и критики отнеслись к ней с легким пренебрежением, как к еще одной банальной истории о "Золушке". Какой же неожиданностью для всех стал "Оскар" за лучший иностранный фильм.
"Нам песня строить и жить помогает, Она, как друг, и зовет, и ведет"...
Первая советская музыкальная комедия, первая самостоятельная режиссерская работа Григория Александрова, первая лирико-комедийная роль Любови Орловой — все сошлось в "Веселых ребятах". Снятый в голливудском стиле мюзикл о том, как пастух и домработница стали звездами Большого театра, снискал огромный успех на родине и получал призы за рубежом. Картину хвалил сам великий Чарли Чаплин.
"Нам песня строить и жить помогает, Она, как друг, и зовет, и ведет"...
Первая советская музыкальная комедия, первая самостоятельная режиссерская работа Григория Александрова, первая лирико-комедийная роль Любови Орловой — все сошлось в "Веселых ребятах". Снятый в голливудском стиле мюзикл о том, как пастух и домработница стали звездами Большого театра, снискал огромный успех на родине и получал призы за рубежом. Картину хвалил сам великий Чарли Чаплин.
"Так хочется быть красивой, я б тогда за всех обманутых девчат отомстила! Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и столбенеют, а которые послабей — так и падают, падают, падают и сами собой в штабеля укладываются!"
Искренней и обаятельной Тосе Кислицыной из фильма "Девчата" удалось-таки обойти всех записных красавиц и добиться внимания первого парня на деревне. После этой роли актрису Надежду Румянцеву зрители полюбили раз и навсегда, а иностранные газеты нарекли "Чарли Чаплином в юбке" и "русской Джульеттой Мазиной".
"Так хочется быть красивой, я б тогда за всех обманутых девчат отомстила! Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и столбенеют, а которые послабей — так и падают, падают, падают и сами собой в штабеля укладываются!"
Искренней и обаятельной Тосе Кислицыной из фильма "Девчата" удалось-таки обойти всех записных красавиц и добиться внимания первого парня на деревне. После этой роли актрису Надежду Румянцеву зрители полюбили раз и навсегда, а иностранные газеты нарекли "Чарли Чаплином в юбке" и "русской Джульеттой Мазиной".
— Здрасьте, теть Зоя! Дайте, пожалуйста, ключ.
— У тебя же сегодня экзамен.
— Еще целых три часа. Мы пока с подружкой позанимаемся.
Режиссер Леонид Гайдай не любил анекдотов, не смеялся от веселых сцен и мог претендовать на звание самого мрачного из комедиографов. При этом он снимал уморительно смешные комедии. Мерило успеха для него всегда было одно — зритель. И публика отвечала взаимностью: "Операция "Ы", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука" неизменно становились лидерами проката.
— Здрасьте, теть Зоя! Дайте, пожалуйста, ключ.
— У тебя же сегодня экзамен.
— Еще целых три часа. Мы пока с подружкой позанимаемся.
Режиссер Леонид Гайдай не любил анекдотов, не смеялся от веселых сцен и мог претендовать на звание самого мрачного из комедиографов. При этом он снимал уморительно смешные комедии. Мерило успеха для него всегда было одно — зритель. И публика отвечала взаимностью: "Операция "Ы", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука" неизменно становились лидерами проката.
— Дорогой Холмс, вы великий сыщик!
— Дорогой Ватсон, я всегда вам об этом говорю!
Гений дедуктивного метода в исполнении Василия Ливанова оказался так похож на привычного англичанам Холмса, что даже дочка Конан Дойла, посмотрев советскую экранизацию, воскликнула: "Папа был бы счастлив увидеть этого русского артиста!". За исполнение роли лучшего детектива всех времен актер получил Орден Британской империи. Безусловным фактором успеха фильма стал блестящий тандем Ливанова и Виталия Соломина: доктор Ватсон здесь впервые перестал быть тенью главного героя и превратился в полноценного персонажа.
— Дорогой Холмс, вы великий сыщик!
— Дорогой Ватсон, я всегда вам об этом говорю!
Гений дедуктивного метода в исполнении Василия Ливанова оказался так похож на привычного англичанам Холмса, что даже дочка Конан Дойла, посмотрев советскую экранизацию, воскликнула: "Папа был бы счастлив увидеть этого русского артиста!". За исполнение роли лучшего детектива всех времен актер получил Орден Британской империи. Безусловным фактором успеха фильма стал блестящий тандем Ливанова и Виталия Соломина: доктор Ватсон здесь впервые перестал быть тенью главного героя и превратился в полноценного персонажа.
"Че это вы здесь делаете, а?"
История школьника Кости Иночкина, изгнанного из пионерского лагеря за нарушение дисциплины, должна была быть всего лишь дипломной работой выпускника ВГИКа Элема Климова, а стала визитной карточкой режиссера, хотя после нее он создал несколько выдающихся кинолент. Но в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" так точно отразилось и получило художественное содержание само время, что он навсегда чем-то большим, чем просто сатирическая комедия.
"Че это вы здесь делаете, а?"
История школьника Кости Иночкина, изгнанного из пионерского лагеря за нарушение дисциплины, должна была быть всего лишь дипломной работой выпускника ВГИКа Элема Климова, а стала визитной карточкой режиссера, хотя после нее он создал несколько выдающихся кинолент. Но в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" так точно отразилось и получило художественное содержание само время, что он навсегда чем-то большим, чем просто сатирическая комедия.
"А ты любитель крайних вопросов. Боюсь, что скоро ты спросишь меня о смысле жизни".
"Солярис" Андрея Тарковского по мотивам романа Станислава Лема — самый "простой" и коммерчески успешный фильм режиссера. В СССР картину впервые показали в 1973 году, после чего она 15 лет не покидала ограниченного проката. Несмотря на то что она шла всего в пяти кинотеатрах, на нее было продано более десяти миллионов билетов. Фантастическая драма, действие которой разворачивалось на космической станции, перешагнула за границы жанра и обернулась художественным высказыванием о пределах познания, совести и прощении.
"А ты любитель крайних вопросов. Боюсь, что скоро ты спросишь меня о смысле жизни".
"Солярис" Андрея Тарковского по мотивам романа Станислава Лема — самый "простой" и коммерчески успешный фильм режиссера. В СССР картину впервые показали в 1973 году, после чего она 15 лет не покидала ограниченного проката. Несмотря на то что она шла всего в пяти кинотеатрах, на нее было продано более десяти миллионов билетов. Фантастическая драма, действие которой разворачивалось на космической станции, перешагнула за границы жанра и обернулась художественным высказыванием о пределах познания, совести и прощении.
"Я бы хотел быть незлым человеком, я бы хотел не врать, Люба. Я бы хотел не врать, но я всю жизнь вру".
"Калина красная" Василия Шукшина поразила самобытным талантом автора. Интонация грешника, который кается перед всеми, кого любил и кому причинил зло, никого не оставила равнодушным. По разным оценкам, картину посмотрели почти 100 миллионов человек, она потрясла не только обычных зрителей, но и кинематографистов, работой Шукшина восхищались Антониони и Феллини.
"Я бы хотел быть незлым человеком, я бы хотел не врать, Люба. Я бы хотел не врать, но я всю жизнь вру".
"Калина красная" Василия Шукшина поразила самобытным талантом автора. Интонация грешника, который кается перед всеми, кого любил и кому причинил зло, никого не оставила равнодушным. По разным оценкам, картину посмотрели почти 100 миллионов человек, она потрясла не только обычных зрителей, но и кинематографистов, работой Шукшина восхищались Антониони и Феллини.
"Вы рисовать умеете?.. Очень жаль, я тоже не умею. А эти... буквы умеете? Тоже не умеете? Совсем нехорошо. Мы же художники!" — это выражение стало крылатым не только благодаря блистательному тексту Ильфа и Петрова, но и задумке главного комедиографа СССР Леонида Гайдая. "12 стульев" были мечтой режиссера, а дуэт Арчила Гомиашвили в роли великого комбинатора Остапа Бендера и Сергея Филиппова в образе Кисы Воробьянинова позволил ей осуществиться и превратил картину в хит.
"Вы рисовать умеете?.. Очень жаль, я тоже не умею. А эти... буквы умеете? Тоже не умеете? Совсем нехорошо. Мы же художники!" — это выражение стало крылатым не только благодаря блистательному тексту Ильфа и Петрова, но и задумке главного комедиографа СССР Леонида Гайдая. "12 стульев" были мечтой режиссера, а дуэт Арчила Гомиашвили в роли великого комбинатора Остапа Бендера и Сергея Филиппова в образе Кисы Воробьянинова позволил ей осуществиться и превратил картину в хит.
"Делом надо заниматься, дорогой мой, делом".
Никита Михалков в юности очень любил вестерны, и когда пришло время снимать первый полный метр, обратился именно к этому жанру. Фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих", рассказывающий о жизни после Гражданской войны, выделялся не только крепким приключенческим сюжетом. Зрителей захватила история настоящей дружбы и тонкая психологическая нюансировка характеров. Картина вошла в золотой фонд отечественного кино.
"Делом надо заниматься, дорогой мой, делом".
Никита Михалков в юности очень любил вестерны, и когда пришло время снимать первый полный метр, обратился именно к этому жанру. Фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих", рассказывающий о жизни после Гражданской войны, выделялся не только крепким приключенческим сюжетом. Зрителей захватила история настоящей дружбы и тонкая психологическая нюансировка характеров. Картина вошла в золотой фонд отечественного кино.
"Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция".
Фильм, который "Госкино и "Мосфильм" не хотели запускать в производство даже как короткометражку, все-таки был создан и стал самым популярным в истории советского и российского кино. Женя Лукашин Андрея Мягкова и Надя Барбары Брыльски настолько полюбились зрителям, что вот уже почти полвека без них не обходится ни одно новогоднее застолье, а успех "Иронии судьбы, или С легким паром!" теперь пытаются повторить в Голливуде.
"Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция".
Фильм, который "Госкино и "Мосфильм" не хотели запускать в производство даже как короткометражку, все-таки был создан и стал самым популярным в истории советского и российского кино. Женя Лукашин Андрея Мягкова и Надя Барбары Брыльски настолько полюбились зрителям, что вот уже почти полвека без них не обходится ни одно новогоднее застолье, а успех "Иронии судьбы, или С легким паром!" теперь пытаются повторить в Голливуде.
"Ничего не страшно, если ты не один, и у тебя есть во что верить, и, просыпаясь утром, знать, что стоит начинать этот день".
Фильм "Мне двадцать лет" Марлена Хуциева, который вышел на экраны в 1965 году, стал одним из символов эпохи "оттепели". Лирическую киноповесть о поколении, вступающем в самостоятельную жизнь, в Госкино обругали за неясность идейного замысла и отсутствие четкой фабулы. Это действительно тонкое и ненавязчивое кино, в котором нет "белого и черного". Чистое искусство.
"Ничего не страшно, если ты не один, и у тебя есть во что верить, и, просыпаясь утром, знать, что стоит начинать этот день".
Фильм "Мне двадцать лет" Марлена Хуциева, который вышел на экраны в 1965 году, стал одним из символов эпохи "оттепели". Лирическую киноповесть о поколении, вступающем в самостоятельную жизнь, в Госкино обругали за неясность идейного замысла и отсутствие четкой фабулы. Это действительно тонкое и ненавязчивое кино, в котором нет "белого и черного". Чистое искусство.
"Простите, часовню тоже я развалил?"
Идея "Кавказской пленницы" родилась из газетной истории о похищении девушки влюбленным джигитом. Для новой картины Леониду Гайдаю требовалась новая героиня. Найти лицо, не знакомое широкой аудитории и не вызывающее у зрителя ненужных ассоциаций, оказалось не так-то просто. Из нескольких сотен претенденток на роль Нины режиссер выбрал молоденькую артистку цирка Наташу Варлей. Студентка, комсомолка, спортсменка и, наконец, просто красавица свела с ума не только незадачливого студента Шурика, но и всю страну. За год комедию посмотрели 76,5 миллиона человек.
"Простите, часовню тоже я развалил?"
Идея "Кавказской пленницы" родилась из газетной истории о похищении девушки влюбленным джигитом. Для новой картины Леониду Гайдаю требовалась новая героиня. Найти лицо, не знакомое широкой аудитории и не вызывающее у зрителя ненужных ассоциаций, оказалось не так-то просто. Из нескольких сотен претенденток на роль Нины режиссер выбрал молоденькую артистку цирка Наташу Варлей. Студентка, комсомолка, спортсменка и, наконец, просто красавица свела с ума не только незадачливого студента Шурика, но и всю страну. За год комедию посмотрели 76,5 миллиона человек.
"Ну, царь, вздрогнули!"
После "Кавказской пленницы" Леонид Гайдай хотел снять картину по Булгакову, и в 1973 году появился "Иван Васильевич меняет профессию". Как и другие комедии режиссера, эта требовала от публики постоянной вовлеченности и не давала ни секунды передышки. "В кинокомедии должно быть как можно меньше слов, а те, которые есть, обязаны быть лаконичными, отточенными, бьющими точно в цель", — говорил Гайдай. Именно таким и было его кино — острым и метким, а мощный позитивный заряд обеспечивает ему любовь зрителей и сегодня.
"Ну, царь, вздрогнули!"
После "Кавказской пленницы" Леонид Гайдай хотел снять картину по Булгакову, и в 1973 году появился "Иван Васильевич меняет профессию". Как и другие комедии режиссера, эта требовала от публики постоянной вовлеченности и не давала ни секунды передышки. "В кинокомедии должно быть как можно меньше слов, а те, которые есть, обязаны быть лаконичными, отточенными, бьющими точно в цель", — говорил Гайдай. Именно таким и было его кино — острым и метким, а мощный позитивный заряд обеспечивает ему любовь зрителей и сегодня.
"Штирлиц, а вас я попрошу остаться".
Первый же советский шпионский сериал "17 мгновений весны" оказался культовым. Таковым его сделал не только захватывающий сюжет, но и великолепный актерский ансамбль. Штирлиц Вячеслава Тихонова и вовсе само совершенство: умен, красив, благороден, непогрешим. Однако создатели и предположить не могли, что картину будут считать лучшим фильмом о разведке и пересматривать через десятилетия. "Иногда нам, артистам, которые снимались в роли немцев, казалось, что мы участвовали в каком-то жутком, низкопробном боевике. Формы эти, пистолеты… Но думали так, что в Урюпинске где-то по четвертой программе проскочит", — вспоминал исполнитель роли Бормана Юрий Визбор.
"Штирлиц, а вас я попрошу остаться".
Первый же советский шпионский сериал "17 мгновений весны" оказался культовым. Таковым его сделал не только захватывающий сюжет, но и великолепный актерский ансамбль. Штирлиц Вячеслава Тихонова и вовсе само совершенство: умен, красив, благороден, непогрешим. Однако создатели и предположить не могли, что картину будут считать лучшим фильмом о разведке и пересматривать через десятилетия. "Иногда нам, артистам, которые снимались в роли немцев, казалось, что мы участвовали в каком-то жутком, низкопробном боевике. Формы эти, пистолеты… Но думали так, что в Урюпинске где-то по четвертой программе проскочит", — вспоминал исполнитель роли Бормана Юрий Визбор.
"Мы, наше поколение, желаем знать, в чьи руки попадет воздвигнутое нами здание".
Перестроечное кино нуждалось в новом герое, им стал шустрый и несколько нахальный парень Иван с рабочей окраины, который навел шороху в респектабельной профессорской семье. Фильм "Курьер" Карена Шахназарова вышел на экраны в 1986 году и оказался предвестником перемен.
"Мы, наше поколение, желаем знать, в чьи руки попадет воздвигнутое нами здание".
Перестроечное кино нуждалось в новом герое, им стал шустрый и несколько нахальный парень Иван с рабочей окраины, который навел шороху в респектабельной профессорской семье. Фильм "Курьер" Карена Шахназарова вышел на экраны в 1986 году и оказался предвестником перемен.
"Уборщица? Как же я промахнулась! Ехала к пианисту, а приехала к уборщице?"
"Вокзал для двоих" вместе с "Иронией судьбы" и "Служебным романом" составил своеобразную трилогию Эльдара Рязанова о любви. "У этих фильмов есть общая тема — как в нашей стремительной, изменчивой, быстротекущей жизни два прекрасных, но не очень-то везучих человека находят друг друга", — говорил режиссер. В отличие от двух других, "Вокзал" не был легким и смешным. Возможно, именно в пронзительной интонации и кроится секрет его успеха.
"Уборщица? Как же я промахнулась! Ехала к пианисту, а приехала к уборщице?"
"Вокзал для двоих" вместе с "Иронией судьбы" и "Служебным романом" составил своеобразную трилогию Эльдара Рязанова о любви. "У этих фильмов есть общая тема — как в нашей стремительной, изменчивой, быстротекущей жизни два прекрасных, но не очень-то везучих человека находят друг друга", — говорил режиссер. В отличие от двух других, "Вокзал" не был легким и смешным. Возможно, именно в пронзительной интонации и кроится секрет его успеха.
"Я рад, что у нас такой судьбоносный консенсус".
Последняя комедия Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" ознаменовала собой смену эпох. Съемки начались в начале августа 1991 года, а премьера состоялась уже после распада СССР. Фильм оказался таким же хаотичным, как тогдашняя жизнь, в нем сошлись КГБ и ЦРУ, суперагенты и шейхи, мафиози и верблюды...
"Я рад, что у нас такой судьбоносный консенсус".
Последняя комедия Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" ознаменовала собой смену эпох. Съемки начались в начале августа 1991 года, а премьера состоялась уже после распада СССР. Фильм оказался таким же хаотичным, как тогдашняя жизнь, в нем сошлись КГБ и ЦРУ, суперагенты и шейхи, мафиози и верблюды...
Сергей Эйзенштейн: "Кадр никогда не станет буквой, а всегда останется многозначным иероглифом".
"Броненосец Потемкин" — самое титулованная отечественная кинокартина, неизменно входящая в список лучших фильмов всех времен и народов. Произведению, созданному в 1925 году, до сих пор признаются в любви кинематографисты всего мира. Говоришь "кино" — подразумеваешь Эйзенштейн.
Сергей Эйзенштейн: "Кадр никогда не станет буквой, а всегда останется многозначным иероглифом".
"Броненосец Потемкин" — самое титулованная отечественная кинокартина, неизменно входящая в список лучших фильмов всех времен и народов. Произведению, созданному в 1925 году, до сих пор признаются в любви кинематографисты всего мира. Говоришь "кино" — подразумеваешь Эйзенштейн.