https://ria.ru/20221229/kinematograf-1820335928.html

"А вас я попрошу остаться". Фильмы, которые всегда с нами

"А вас я попрошу остаться". Фильмы, которые всегда с нами - РИА Новости, 29.12.2022

"А вас я попрошу остаться". Фильмы, которые всегда с нами

Важнейшим из искусств в СССР было кино, его пересматривали, запоминали и цитировали, о полюбившихся героях рассказывали анекдоты. Кадры из легендарных фильмов — РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:25

2022-12-29T15:25

2022-12-29T15:34

фото

культура

ссср

александр абдулов

виталина симонова

федор добронравов

олег басилашвили

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Важнейшим из искусств в СССР было кино, его пересматривали, запоминали и цитировали, о полюбившихся героях рассказывали анекдоты. Кадры из легендарных фильмов — в фотоленте Ria.ru.

ссср

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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