Стало известно, почему жена Мягкова не пришла на его похороны
15:47 21.02.2021 (обновлено: 17:11 21.02.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, скончавшимся 18 февраля на 83-м году жизни, проходит в МХТ им. А. П. Чехова
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Представитель актрисы Анастасии Вознесенской рассказал, почему актриса не пришла на церемонию прощания со своим супругом, народным артистом Андреем Мягковым.
Он отметил, что близкие семьи не хотели давать комментарии, однако возмущены возникшими впоследствии домыслами о бедности или одиночестве артистки.
"Сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья", — подчеркнул ее представитель в комментарии "Комсомольской правде".
Он добавил, что актриса ни в чем не нуждается и получает хорошую пенсию. Кроме того, женщина окружена вниманием родных: в частности, с ней находятся племянники.
Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, затем служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева.
Мягков умер в четверг вследствие сердечного приступа. Его похоронили на Троекуровском кладбище.
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