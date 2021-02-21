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Стало известно, почему жена Мягкова не пришла на его похороны
Стало известно, почему жена Мягкова не пришла на его похороны
Представитель актрисы Анастасии Вознесенской рассказал, почему актриса не пришла на церемонию прощания со своим супругом, народным артистом Андреем Мягковым. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:47
2021-02-21T17:11
умер андрей мягков
анастасия вознесенская
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Представитель актрисы Анастасии Вознесенской рассказал, почему актриса не пришла на церемонию прощания со своим супругом, народным артистом Андреем Мягковым.Он отметил, что близкие семьи не хотели давать комментарии, однако возмущены возникшими впоследствии домыслами о бедности или одиночестве артистки."Сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья", — подчеркнул ее представитель в комментарии "Комсомольской правде".Он добавил, что актриса ни в чем не нуждается и получает хорошую пенсию. Кроме того, женщина окружена вниманием родных: в частности, с ней находятся племянники.Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, затем служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева. Мягков умер в четверг вследствие сердечного приступа. Его похоронили на Троекуровском кладбище.
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умер андрей мягков, анастасия вознесенская, андрей мягков, эльдар рязанов, общество

Стало известно, почему жена Мягкова не пришла на его похороны

15:47 21.02.2021 (обновлено: 17:11 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, скончавшимся 18 февраля на 83-м году жизни, проходит в МХТ им. А. П. Чехова
Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, скончавшимся 18 февраля на 83-м году жизни, проходит в МХТ им. А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Представитель актрисы Анастасии Вознесенской рассказал, почему актриса не пришла на церемонию прощания со своим супругом, народным артистом Андреем Мягковым.
Он отметил, что близкие семьи не хотели давать комментарии, однако возмущены возникшими впоследствии домыслами о бедности или одиночестве артистки.
Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 13:30Культура
"Я завидую Богу, у него такая труппа собралась": прощание с Мягковым
"Сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья", — подчеркнул ее представитель в комментарии "Комсомольской правде".
Он добавил, что актриса ни в чем не нуждается и получает хорошую пенсию. Кроме того, женщина окружена вниманием родных: в частности, с ней находятся племянники.
Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, затем служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева.
Мягков умер в четверг вследствие сердечного приступа. Его похоронили на Троекуровском кладбище.
Актер Андрей Мягков - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 20:39
Стали известны обстоятельства смерти Андрея Мягкова
 
Умер Андрей МягковАнастасия ВознесенскаяАндрей МягковЭльдар РязановОбщество
 
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