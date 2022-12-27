https://ria.ru/20221227/ironiyasudby-1841596386.html

"Ирония судьбы" Рязанова попала в топ рождественских фильмов в США

"Ирония судьбы" Рязанова попала в топ рождественских фильмов в США - РИА Новости, 27.12.2022

"Ирония судьбы" Рязанова попала в топ рождественских фильмов в США

"Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова попала в топ иностранных рождественских фильмов в рейтинге американского СМИ о кино — The Hollywood... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:38

2022-12-27T12:38

2022-12-27T12:42

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова попала в топ иностранных рождественских фильмов в рейтинге американского СМИ о кино — The Hollywood Reporter. Полный список картин опубликован на сайте издания. Составители рейтинга назвали сюжет ленты безумным (nutso) и отметили, что песни здесь запоминающиеся (catchy song). Фильм Рязанова впервые показали в СССР 1 января 1976 года. В 2022 году вышел американский ремейк культового советского ромкома — "Ирония судьбы в Голливуде". Режиссер — Марюс Вайсберг. В главных ролях Эмма Робертс и Томас Манн.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, эльдар рязанов, андрей мягков, барбара брыльска, the hollywood reporter, ссср, сша