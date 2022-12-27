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"Ирония судьбы" Рязанова попала в топ рождественских фильмов в США - РИА Новости, 27.12.2022
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Культура
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"Ирония судьбы" Рязанова попала в топ рождественских фильмов в США
"Ирония судьбы" Рязанова попала в топ рождественских фильмов в США - РИА Новости, 27.12.2022
"Ирония судьбы" Рязанова попала в топ рождественских фильмов в США
"Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова попала в топ иностранных рождественских фильмов в рейтинге американского СМИ о кино — The Hollywood... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:38
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культура
новости культуры
кино и сериалы
эльдар рязанов
андрей мягков
барбара брыльска
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова попала в топ иностранных рождественских фильмов в рейтинге американского СМИ о кино — The Hollywood Reporter. Полный список картин опубликован на сайте издания. Составители рейтинга назвали сюжет ленты безумным (nutso) и отметили, что песни здесь запоминающиеся (catchy song). Фильм Рязанова впервые показали в СССР 1 января 1976 года. В 2022 году вышел американский ремейк культового советского ромкома — "Ирония судьбы в Голливуде". Режиссер — Марюс Вайсберг. В главных ролях Эмма Робертс и Томас Манн.
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новости культуры, кино и сериалы, эльдар рязанов, андрей мягков, барбара брыльска, the hollywood reporter, ссср, сша
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Эльдар Рязанов, Андрей Мягков, Барбара Брыльска, The Hollywood Reporter, СССР, США
12:38 27.12.2022 (обновлено: 12:42 27.12.2022)
 
"Ирония судьбы" Рязанова попала в топ рождественских фильмов в США

"Ирония судьбы" попала в топ иностранных рождественских фильмов в американском СМИ

© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
© Мосфильм (1975)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова попала в топ иностранных рождественских фильмов в рейтинге американского СМИ о кино — The Hollywood Reporter. Полный список картин опубликован на сайте издания.
Составители рейтинга назвали сюжет ленты безумным (nutso) и отметили, что песни здесь запоминающиеся (catchy song).
Фильм Рязанова впервые показали в СССР 1 января 1976 года.
В 2022 году вышел американский ремейк культового советского ромкома — "Ирония судьбы в Голливуде". Режиссер — Марюс Вайсберг. В главных ролях Эмма Робертс и Томас Манн.
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
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КультураНовости культурыКино и сериалыЭльдар РязановАндрей МягковБарбара БрыльскаThe Hollywood ReporterСССРСША
 
 
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