https://ria.ru/20221227/ironiyasudby-1841596386.html
"Ирония судьбы" Рязанова попала в топ рождественских фильмов в США
"Ирония судьбы" Рязанова попала в топ рождественских фильмов в США - РИА Новости, 27.12.2022
"Ирония судьбы" Рязанова попала в топ рождественских фильмов в США
"Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова попала в топ иностранных рождественских фильмов в рейтинге американского СМИ о кино — The Hollywood... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:38
2022-12-27T12:38
2022-12-27T12:42
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кино и сериалы
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андрей мягков
барбара брыльска
the hollywood reporter
ссср
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова попала в топ иностранных рождественских фильмов в рейтинге американского СМИ о кино — The Hollywood Reporter. Полный список картин опубликован на сайте издания. Составители рейтинга назвали сюжет ленты безумным (nutso) и отметили, что песни здесь запоминающиеся (catchy song). Фильм Рязанова впервые показали в СССР 1 января 1976 года. В 2022 году вышел американский ремейк культового советского ромкома — "Ирония судьбы в Голливуде". Режиссер — Марюс Вайсберг. В главных ролях Эмма Робертс и Томас Манн.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, эльдар рязанов, андрей мягков, барбара брыльска, the hollywood reporter, ссср, сша
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Эльдар Рязанов, Андрей Мягков, Барбара Брыльска, The Hollywood Reporter, СССР, США
12:38 27.12.2022 (обновлено: 12:42 27.12.2022)
"Ирония судьбы" Рязанова попала в топ рождественских фильмов в США
"Ирония судьбы" попала в топ иностранных рождественских фильмов в американском СМИ