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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210414/film-1728239925.html
В США снимут англоязычную "Иронию судьбы" с голливудскими актерами
В США снимут англоязычную "Иронию судьбы" с голливудскими актерами
Российский режиссер Марюс Вайсберг, автор комедий "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения", приступает к работе над англоязычной версией... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:38
2021-04-14T15:38
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский режиссер Марюс Вайсберг, автор комедий "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения", приступает к работе над англоязычной версией культового советского фильма "Ирония судьбы", сообщили в пресс-службе студии "Централ Партнершип".В пресс-службе отметили, что лента станет современной адаптацией давно полюбившейся в России и странах СНГ истории. Правда, знакомых всем героев исполнят молодые звезды Голливуда: Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.Над сценарием также работает Тиффани Полсен, известная по комедии "Пара на праздники" (2020), а продюсируют проект Винсент Ньюман ("Мы – Миллеры"), Владимир Кошелев, Марина Беспалова и сам Марюс Вайсберг. Как и в оригинальном фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), в картине Вайсберга расскажут историю любви, внезапно вспыхнувшей между двумя незнакомцами, которые случайно встречаются в новогоднюю ночь. Дата выхода фильма пока неизвестна.
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что посмотреть , знаменитости, андрей мягков, томас манн, эльдар рязанов, голливуд, новости культуры

В США снимут англоязычную "Иронию судьбы" с голливудскими актерами

15:38 14.04.2021
 
© Мосфильм, 1975Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Мосфильм, 1975
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский режиссер Марюс Вайсберг, автор комедий "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения", приступает к работе над англоязычной версией культового советского фильма "Ирония судьбы", сообщили в пресс-службе студии "Централ Партнершип".

"Это большой международный проект, съемки которого начнутся в американском Бостоне уже этим летом", — уточняют в релизе кинокомпании.

В пресс-службе отметили, что лента станет современной адаптацией давно полюбившейся в России и странах СНГ истории. Правда, знакомых всем героев исполнят молодые звезды Голливуда: Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

"Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий", — приводят слова Вайсберга в "Централ Партнершип".

Над сценарием также работает Тиффани Полсен, известная по комедии "Пара на праздники" (2020), а продюсируют проект Винсент Ньюман ("Мы – Миллеры"), Владимир Кошелев, Марина Беспалова и сам Марюс Вайсберг.
Как и в оригинальном фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), в картине Вайсберга расскажут историю любви, внезапно вспыхнувшей между двумя незнакомцами, которые случайно встречаются в новогоднюю ночь.
Дата выхода фильма пока неизвестна.
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