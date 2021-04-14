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В США снимут англоязычную "Иронию судьбы" с голливудскими актерами

В США снимут англоязычную "Иронию судьбы" с голливудскими актерами

Российский режиссер Марюс Вайсберг, автор комедий "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения", приступает к работе над англоязычной версией... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:38

2021-04-14T15:38

2021-04-14T15:38

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский режиссер Марюс Вайсберг, автор комедий "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения", приступает к работе над англоязычной версией культового советского фильма "Ирония судьбы", сообщили в пресс-службе студии "Централ Партнершип".В пресс-службе отметили, что лента станет современной адаптацией давно полюбившейся в России и странах СНГ истории. Правда, знакомых всем героев исполнят молодые звезды Голливуда: Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.Над сценарием также работает Тиффани Полсен, известная по комедии "Пара на праздники" (2020), а продюсируют проект Винсент Ньюман ("Мы – Миллеры"), Владимир Кошелев, Марина Беспалова и сам Марюс Вайсберг. Как и в оригинальном фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), в картине Вайсберга расскажут историю любви, внезапно вспыхнувшей между двумя незнакомцами, которые случайно встречаются в новогоднюю ночь. Дата выхода фильма пока неизвестна.

https://ria.ru/20210407/prababushka-1727169429.html

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что посмотреть , знаменитости, андрей мягков, томас манн, эльдар рязанов, голливуд, новости культуры