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Вдова Андрея Мягкова не пришла на прощание с мужем
Вдова Андрея Мягкова не пришла на прощание с мужем
Актриса Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания со своим мужем актером Андреем Мягковым, которая состоялась в МХТ имени Чехова. Об этом сообщила... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T16:10
2021-02-20T16:10
умер андрей мягков
марина брусникина
анастасия вознесенская
андрей мягков
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Актриса Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания со своим мужем актером Андреем Мягковым, которая состоялась в МХТ имени Чехова. Об этом сообщила театральный режиссер Марина Брусникина.Она рассказала, что плохое самочувствие не позволяет Вознесенской покидать квартиру. "По состоянию здоровья она не выходит из дома. Но при этом никогда и ни на что не жалуется. Рядом с ней сейчас находятся ее племянники", — цитирует Брусникину Teleprogramma.pro.Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева. В четверг стало известно о смерти артиста. Ему было 82 года.
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умер андрей мягков, марина брусникина, анастасия вознесенская, андрей мягков, эльдар рязанов, общество

Вдова Андрея Мягкова не пришла на прощание с мужем

16:10 20.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, скончавшимся 18 февраля на 83-м году жизни, проходит в МХТ им. А. П. Чехова
Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, скончавшимся 18 февраля на 83-м году жизни, проходит в МХТ им. А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Актриса Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания со своим мужем актером Андреем Мягковым, которая состоялась в МХТ имени Чехова. Об этом сообщила театральный режиссер Марина Брусникина.
Она рассказала, что плохое самочувствие не позволяет Вознесенской покидать квартиру. "По состоянию здоровья она не выходит из дома. Но при этом никогда и ни на что не жалуется. Рядом с ней сейчас находятся ее племянники", — цитирует Брусникину Teleprogramma.pro.
Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева. В четверг стало известно о смерти артиста. Ему было 82 года.
Андрей Мягков, 1978 год - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Умер Андрей МягковМарина БрусникинаАнастасия ВознесенскаяАндрей МягковЭльдар РязановОбщество
 
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