https://ria.ru/20210220/myagkov-1598367577.html

Вдова Андрея Мягкова не пришла на прощание с мужем

Вдова Андрея Мягкова не пришла на прощание с мужем

Актриса Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания со своим мужем актером Андреем Мягковым, которая состоялась в МХТ имени Чехова. Об этом сообщила... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T16:10

2021-02-20T16:10

2021-02-20T16:10

умер андрей мягков

марина брусникина

анастасия вознесенская

андрей мягков

эльдар рязанов

общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Актриса Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания со своим мужем актером Андреем Мягковым, которая состоялась в МХТ имени Чехова. Об этом сообщила театральный режиссер Марина Брусникина.Она рассказала, что плохое самочувствие не позволяет Вознесенской покидать квартиру. "По состоянию здоровья она не выходит из дома. Но при этом никогда и ни на что не жалуется. Рядом с ней сейчас находятся ее племянники", — цитирует Брусникину Teleprogramma.pro.Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева. В четверг стало известно о смерти артиста. Ему было 82 года.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1598068535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер андрей мягков, марина брусникина, анастасия вознесенская, андрей мягков, эльдар рязанов, общество