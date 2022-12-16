Авария с Басилашвили и ссоры "Девчат": как снимали советские фильмы

© Мосфильм (1975)

В "Иронии судьбы, или С легким паром!" одна из главных сцен в бане снималась не в знаменитых Сандунах, как многие считают, а в павильонах "Мосфильма". И там было довольно холодно. Мягков, Ширвиндт, Белявский и Бурков сумели пронести настоящий алкоголь на площадку и подменить бутафорские бутылки. У Белявского был еще и день рождения.

Рязанов не сразу заметил, что актеры, изображающие нетрезвых, выглядят уж очень реалистично. Поняв в чем дело, сразу отправил их по домам. Переснимали фрагмент несколько раз. Но в фильм попали именно первые, "пьяные" кадры.