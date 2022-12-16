Авария с Басилашвили и ссоры "Девчат": как снимали советские фильмы
В "Иронии судьбы, или С легким паром!" одна из главных сцен в бане снималась не в знаменитых Сандунах, как многие считают, а в павильонах "Мосфильма". И там было довольно холодно. Мягков, Ширвиндт, Белявский и Бурков сумели пронести настоящий алкоголь на площадку и подменить бутафорские бутылки. У Белявского был еще и день рождения.
Рязанов не сразу заметил, что актеры, изображающие нетрезвых, выглядят уж очень реалистично. Поняв в чем дело, сразу отправил их по домам. Переснимали фрагмент несколько раз. Но в фильм попали именно первые, "пьяные" кадры.
В "Иронии судьбы, или С легким паром!" одна из главных сцен в бане снималась не в знаменитых Сандунах, как многие считают, а в павильонах "Мосфильма". И там было довольно холодно. Мягков, Ширвиндт, Белявский и Бурков сумели пронести настоящий алкоголь на площадку и подменить бутафорские бутылки. У Белявского был еще и день рождения.
Рязанов не сразу заметил, что актеры, изображающие нетрезвых, выглядят уж очень реалистично. Поняв в чем дело, сразу отправил их по домам. Переснимали фрагмент несколько раз. Но в фильм попали именно первые, "пьяные" кадры.
Знаменитую фразу Ипполита: "Какая гадость эта ваша заливная рыба" Юрий Яковлев произнес не по сценарию. Актер попробовал киноеду, которая аппетитно смотрелась в кадре, но была совершенно безвкусной.
Другая импровизация — в сцене принятия душа в одежде. Яковлева поливали холодной водой. И когда во время одного из дублей в кране вдруг появилась горячая, артист воскликнул: "О, тепленькая пошла!"
Знаменитую фразу Ипполита: "Какая гадость эта ваша заливная рыба" Юрий Яковлев произнес не по сценарию. Актер попробовал киноеду, которая аппетитно смотрелась в кадре, но была совершенно безвкусной.
Другая импровизация — в сцене принятия душа в одежде. Яковлева поливали холодной водой. И когда во время одного из дублей в кране вдруг появилась горячая, артист воскликнул: "О, тепленькая пошла!"
Александр Демьяненко, сыгравший инженера-изобретателя Шурика в картине "Иван Васильевич меняет профессию", был небольшого роста. А его экранная супруга Наталья Селезнева (киноактриса Зинаида) была выше — 175 сантиметров.
Чтобы они выглядели органично в кадре, Леонид Гайдай просил Демьяненко отыгрывать реплики, стоя на табуретке, а Селезневой не разрешал носить каблуки.
Александр Демьяненко, сыгравший инженера-изобретателя Шурика в картине "Иван Васильевич меняет профессию", был небольшого роста. А его экранная супруга Наталья Селезнева (киноактриса Зинаида) была выше — 175 сантиметров.
Чтобы они выглядели органично в кадре, Леонид Гайдай просил Демьяненко отыгрывать реплики, стоя на табуретке, а Селезневой не разрешал носить каблуки.
Но по-настоящему каскадерский трюк достался Наталье Крачковской. В погоне за царем Иваном актриса должна была перелезать с одного балкона на другой. Она очень боялась высоты и отказывалась участвовать в сцене.
Гайдай уговорил ее, уверив, что для подстраховки этажом ниже подвесят специальную люльку. Но трос оборвал ветер. Крачковская, карабкающаяся по перилам, в тот момент посмотрела вниз, испугалась и чуть не сорвалась. Ее успел схватить за одежду оператор. Этот эпизод так и не сняли.
Но по-настоящему каскадерский трюк достался Наталье Крачковской. В погоне за царем Иваном актриса должна была перелезать с одного балкона на другой. Она очень боялась высоты и отказывалась участвовать в сцене.
Гайдай уговорил ее, уверив, что для подстраховки этажом ниже подвесят специальную люльку. Но трос оборвал ветер. Крачковская, карабкающаяся по перилам, в тот момент посмотрела вниз, испугалась и чуть не сорвалась. Ее успел схватить за одежду оператор. Этот эпизод так и не сняли.
Домушника Жоржа Милославского должен был сыграть Андрей Миронов. Но он выглядел слишком утонченным в этом образе, поэтому роль досталась Леониду Куравлеву.
Кстати, актер придумал реплику: "Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть".
Домушника Жоржа Милославского должен был сыграть Андрей Миронов. Но он выглядел слишком утонченным в этом образе, поэтому роль досталась Леониду Куравлеву.
Кстати, актер придумал реплику: "Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть".
Забавно получилось и у Анатолия Папанова в "Бриллиантовой руке". На съемках ему пришлось долго находиться в ледяной воде. Когда объявили очередной дубль, потому что прежний не удался "по техническим причинам", Папанов не сдержался и крикнул ассистенту режиссера: "Идиот!"
Этот возглас понравился Гайдаю, и он оставил его при финальном монтаже.
Забавно получилось и у Анатолия Папанова в "Бриллиантовой руке". На съемках ему пришлось долго находиться в ледяной воде. Когда объявили очередной дубль, потому что прежний не удался "по техническим причинам", Папанов не сдержался и крикнул ассистенту режиссера: "Идиот!"
Этот возглас понравился Гайдаю, и он оставил его при финальном монтаже.
Эпизоды с мотоциклом были для Андрея Миронова непростыми. Он не умел им управлять. В некоторых сценах артиста все же заменял загримированный владелец этой "Явы-250".
Менее травматичным, но не слишком эстетичным был фрагмент в кафе, когда ребенок стреляет из игрушечного пистолета мороженым прямо в лицо Геше Козодоеву (на самом деле там был творог). Миронову восемь раз (именно столько было дублей) пришлось смывать стекающую по лицу молочную продукцию.
Эпизоды с мотоциклом были для Андрея Миронова непростыми. Он не умел им управлять. В некоторых сценах артиста все же заменял загримированный владелец этой "Явы-250".
Менее травматичным, но не слишком эстетичным был фрагмент в кафе, когда ребенок стреляет из игрушечного пистолета мороженым прямо в лицо Геше Козодоеву (на самом деле там был творог). Миронову восемь раз (именно столько было дублей) пришлось смывать стекающую по лицу молочную продукцию.
Выдуманный язык, на котором говорят контрабандисты, — тоже был своеобразной импровизацией, в которой участвовала вся съемочная команда. Гайдай предложил слово "мордюк" в качестве ругательства. На вопрос Никулина, почему именно это слово, режиссер отшутился, что накануне поссорился с Нонной Мордюковой и решил ей отомстить.
Выдуманный язык, на котором говорят контрабандисты, — тоже был своеобразной импровизацией, в которой участвовала вся съемочная команда. Гайдай предложил слово "мордюк" в качестве ругательства. На вопрос Никулина, почему именно это слово, режиссер отшутился, что накануне поссорился с Нонной Мордюковой и решил ей отомстить.
Малоизвестный факт о "Служебном романе": фильм должен был называться "Сказка о руководящей Золушке", но в худсовете это не одобрили.
Малоизвестный факт о "Служебном романе": фильм должен был называться "Сказка о руководящей Золушке", но в худсовете это не одобрили.
В одной из сцен персонаж Олега Басилашвили приезжает на "Волге". Водить актер не умел — чуть не повредил киноаппаратуру и врезался в киоск "Союзпечати".
В одной из сцен персонаж Олега Басилашвили приезжает на "Волге". Водить актер не умел — чуть не повредил киноаппаратуру и врезался в киоск "Союзпечати".
Третью новеллу из "Операции "Ы" и других приключений Шурика" снимали в ноябре.
Действие происходит зимой. Из области привезли 12 самосвалов снега, но, пока готовили съемочную площадку, все растаяло. Заменили ватой и нафталином. А в фильме "снег" выглядит очень достоверно.
Третью новеллу из "Операции "Ы" и других приключений Шурика" снимали в ноябре.
Действие происходит зимой. Из области привезли 12 самосвалов снега, но, пока готовили съемочную площадку, все растаяло. Заменили ватой и нафталином. А в фильме "снег" выглядит очень достоверно.
Похожий случай был с "Гусарской балладой".
Один из зимних фрагментов снимали в апреле. Площадку засыпали смесью опилок, нафталина и мела.
Визуально получилось правдиво. Правда, у некоторых артистов началась аллергия на такой фейковый снег.
Похожий случай был с "Гусарской балладой".
Один из зимних фрагментов снимали в апреле. Площадку засыпали смесью опилок, нафталина и мела.
Визуально получилось правдиво. Правда, у некоторых артистов началась аллергия на такой фейковый снег.
А вот в "Девчатах" настоящего снега было даже слишком много. Снимали на Северном Урале при 40-градусных морозах.
Надежда Румянцева (Тося) вспоминала, что мерзли все: операторы держали камеры под полушубками, а обед на площадку привозили в специальных термосах.
В одной из сцен Николай Рыбников (Илья) должен был попробовать обед Тоси, но ложка прилипла ко рту — примерзла. Вытащили ее с куском кожи.
А вот в "Девчатах" настоящего снега было даже слишком много. Снимали на Северном Урале при 40-градусных морозах.
Надежда Румянцева (Тося) вспоминала, что мерзли все: операторы держали камеры под полушубками, а обед на площадку привозили в специальных термосах.
В одной из сцен Николай Рыбников (Илья) должен был попробовать обед Тоси, но ложка прилипла ко рту — примерзла. Вытащили ее с куском кожи.
Главную героиню хотела сыграть жена режиссера, Наталья Кустинская. Но худсовет решил, что она слишком красивая для простой поварихи. Юрий Чулюкин долго не решался признаться супруге, что ее кандидатуру отклонили.
А Рыбников в роли красавицы Анфисы видел свою жену Аллу Ларионову. Утвердили Светлану Дружинину, и актер очень прохладно с ней общался на съемках.
Впрочем, с Румянцевой, его экранной возлюбленной, у него тоже не заладилось. Он считал ее выскочкой, актеры часто ссорились, из-за чего даже частично переписали сценарий.
Главную героиню хотела сыграть жена режиссера, Наталья Кустинская. Но худсовет решил, что она слишком красивая для простой поварихи. Юрий Чулюкин долго не решался признаться супруге, что ее кандидатуру отклонили.
А Рыбников в роли красавицы Анфисы видел свою жену Аллу Ларионову. Утвердили Светлану Дружинину, и актер очень прохладно с ней общался на съемках.
Впрочем, с Румянцевой, его экранной возлюбленной, у него тоже не заладилось. Он считал ее выскочкой, актеры часто ссорились, из-за чего даже частично переписали сценарий.
На съемках фильма "Три плюс два" царила романтичная атмосфера. Андрей Миронов влюбился в Наталью Фатееву. То, что она на шесть лет его старше, актера не смущало, он стал оказывать ей знаки внимания.
Фатеева тогда переживала развод, и Миронов даже собирался сделать ей предложение. Но, по слухам, мать артиста была против, да и Фатеева не ответила взаимностью. Зато их тандем оказался очень органичным на экране.
На съемках фильма "Три плюс два" царила романтичная атмосфера. Андрей Миронов влюбился в Наталью Фатееву. То, что она на шесть лет его старше, актера не смущало, он стал оказывать ей знаки внимания.
Фатеева тогда переживала развод, и Миронов даже собирался сделать ей предложение. Но, по слухам, мать артиста была против, да и Фатеева не ответила взаимностью. Зато их тандем оказался очень органичным на экране.