Guardian включила "Иронию судьбы" в список лучших новогодних фильмов

"По мере того, как ночь затягивается, появляется что-то эпичное, но в то же время интимное, что-то в духе (польского режиссера - ред.) Кшиштофа Кесьлёвского, и задаешься вопросом: не слишком ли поздно эти близкие по духу люди встретились?" - пишет автор, журналист газеты и кинокритик Фил Хоуд.