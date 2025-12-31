Рейтинг@Mail.ru
Guardian включила "Иронию судьбы" в список лучших новогодних фильмов
Культура
 
18:19 31.12.2025
Guardian включила "Иронию судьбы" в список лучших новогодних фильмов
Британская Guardian включила "Иронию судьбы" в список лучших новогодних фильмов

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Мосфильм, 1975
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Архивное фото
ЛОНДОН, 31 дек - РИА Новости. Британская газета Guardian включила советский художественный фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в свой список фильмов, рекомендованных к просмотру перед новым годом.
"Сюжетная линия о праздничной неурядице, которую так любят режиссеры новогодних картин, оказалась еще плодотворнее в более суровом советском контексте: московский врач Женя (Андрей Мягков), который собирается жениться, после мальчишника по ошибке садится на самолет, вылетающий в Ленинград. Благодаря своеобразной советской архитектуре он, пьяный, засыпает в квартире по тому же адресу, где хрупкая Надя (Барбара Брыльска) собирается принять своего капризного жениха Ипполита (Юрий Яковлев, советский Джон Клиз)", - говорится в комментарии к фильму.
По мнению рецензента, ведущая пара по ходу сюжета "раздувает славянскую меланхолию" под аккомпанемент песни Микаэла Таривердиева, которую главный герой играет на гитаре.
"По мере того, как ночь затягивается, появляется что-то эпичное, но в то же время интимное, что-то в духе (польского режиссера - ред.) Кшиштофа Кесьлёвского, и задаешься вопросом: не слишком ли поздно эти близкие по духу люди встретились?" - пишет автор, журналист газеты и кинокритик Фил Хоуд.
Автор также напоминает об американским римейке советской картины 2022 года под названием "Ирония судьбы в Голливуде" (About Fate). Как отмечается, американская картина, в отличие от оригинальной советской, уже подзабыта зрителями. Фильм Рязанова впервые показали в СССР 1 января 1976 года.
Всего в список "лучших фильмов, которые стоит посмотреть в канун нового года" вошло 13 картин. Помимо "Иронии судьбы" издание рекомендует посмотреть фильмы "Квартира" и "Бульвар Сансет" Билли Уайлдера, "Общество мертвых поэтов" Питера Уира, "Странные дни" Кэтрин Бигелоу, "Властелин колец" Питера Джексона, "Сияние" Стэнли Кубрика, "Приключение "Посейдона" Рональда Нима, "Дни радио" Вуди Аллена, "Праздник" Джорджа Кьюкора, "С Новым годом!" Клода Лелуша, "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона и "Когда Гарри встретил Салли…" Роба Райнера.
Культура Ленинград СССР Андрей Мягков Эльдар Рязанов Барбара Брыльска
 
 
