https://ria.ru/20210617/kino-1737382505.html

Мечта с экрана: Запорожец, Волга и Москвич. Автомобили в советском кино

Мечта с экрана: Запорожец, Волга и Москвич. Автомобили в советском кино - РИА Новости, 17.06.2021

Мечта с экрана: Запорожец, Волга и Москвич. Автомобили в советском кино

Авто в СССР был роскошью. Даже в зажатом цензурой кино это было заметно. Кто мог купить автомобиль, сколько он стоил, где и как его обслуживали в эпоху тотального дефицита. При чем тут лотереи и как в советское кино попали Кадиллаки и Мерседесы? На чем ездил Штирлиц, товарищи Саахов и Самохвалов. Легендарные авто из культовых советских фильмов.

2021-06-17T14:00

2021-06-17T14:00

2021-06-17T14:00

автомобиль "победа"

ленинград

волга

газ (автомобиль)

антон шапарин

ян хайцеэр

лаврентий берия

иосиф сталин (джугашвили)

георгий вицин

андрей мягков

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Мечта с экрана: Запорожец, Волга и Москвич. Автомобили в советском кино Авто в СССР был роскошью. Даже в зажатом цензурой кино это было заметно. Кто мог купить автомобиль, сколько он стоил, где и как его обслуживали в эпоху тотального дефицита. При чем тут лотереи и как в советское кино попали Кадиллаки и Мерседесы? На чем ездил Штирлиц, товарищи Саахов и Самохвалов. Легендарные авто из культовых советских фильмов. audio/mpeg

Мечта с экрана: Запорожец, Волга и Москвич. Автомобили в советском кино Авто в СССР был роскошью. Даже в зажатом цензурой кино это было заметно. Кто мог купить автомобиль, сколько он стоил, где и как его обслуживали в эпоху тотального дефицита. При чем тут лотереи и как в советское кино попали Кадиллаки и Мерседесы? На чем ездил Штирлиц, товарищи Саахов и Самохвалов. Легендарные авто из культовых советских фильмов. audio/mpeg

В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобиль "победа", ленинград, волга, газ (автомобиль), антон шапарин, ян хайцеэр, лаврентий берия, иосиф сталин (джугашвили), георгий вицин, андрей мягков, юлиан семенов, евгений моргунов, юрий никулин, алиса фрейндлих, леонид гайдай, вячеслав тихонов, эльдар рязанов, ссср, леонид броневой, аудио, авто