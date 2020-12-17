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Биография Геннадия Кернеса
Биография Геннадия Кернеса
Харьковский городской голова (мэр Харькова) Геннадий Адольфович Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове (Украина). РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:46
2020-12-17T11:46
геннадий кернес
харьков
справки
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Харьковский городской голова (мэр Харькова) Геннадий Адольфович Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове (Украина).Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, Харьковский государственный экономический университет. Кандидат наук по государственному управлению (2013). Трудовую деятельность начал в 1977 году на харьковском заводе "Свет шахтера". С 1980 года более десяти лет работал на государственных предприятиях города. В 1992-1994 годах руководил производственно-коммерческим предприятием "Акцептор". В 1999-2001 годах – первый заместитель директора Харьковского филиала дочерней компании "Торговый дом "Газ Украины".В 1994-1999 годах – председатель правления, в 2001-2006 годах – президент акционерного общества открытого типа с иностранными инвестициями "НПК-ХОЛДИНГ".С 1998 года – депутат Харьковского городского совета трех (III, IV, V) созывов. Дважды (в IV и V созывах) избирался секретарем Харьковского городского совета.В 2006 году руководил избирательной кампанией кандидата на пост Харьковского городского головы Михаила Добкина, одержавшего победу на выборах.В марте 2010 года Геннадий Кернес был назначен исполняющим обязанности Харьковского городского головы. 31 октября 2010 года был избран Харьковским городским головой.В марте 2014 года против Кернеса были выдвинуты обвинения в незаконном лишении свободы, пытках и угрозах убийства активистов харьковского Евромайдана. Дело слушалось в суде три года. 10 августа 2018 года Киевский районный суд Полтавы прекратил уголовное дело в отношении Кернеса. 31 января 2020 года пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что апелляционный суд направил уголовное дело на повторное рассмотрение. Геннадий Кернес заявлял, что дело против него было сфальцифицировано. В апреле 2014 году на Кернеса было совершено покушение. После ранения лечился в Израиле, прошел курс реабилитации, вернулся в Харьков и продолжил исполнять обязанности харьковского городского головы. Покушение связывал со своей политической деятельностью. В октябре 2015 года переизбран на пост Харьковского городского головы. Получил поддержку 65,8% избирателей. Геннадий Кернес стал первым в новейшей истории Харькова, кто повторно был избран на должность харьковского градоначальника. В октябре 2020 года он вновь был переизбран на пост главы Харькова, получил поддержку 60,34% избирателей.До 2014 года Кернес был членом "Партии Регионов", в 2015 году стал членом партии "Возрождение" от которой участвовал в выборах мэра Харькова, в 2019 году участвовал в парламентских выборах от "Оппозиционного блока", но партия не преодолела проходной барьер. В июне 2019 года стал сопредседателем партии "Доверяй делам". Геннадий Кернес был отмечен множеством наград и знаков отличия центральных и местных органов власти, благодарностями религиозных, ветеранских и других общественных объединений.В середине сентября 2020 года стало известно, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии. Он был перевезен на лечение в клинику Charite в Берлине. 11 декабря стало известно, что состояние Геннадия Кернеса ухудшилось. 17 декабря Геннадий Кернес скончался. Как сообщил его друг Павел Фукс, причиной смерти стали последствия перенесенного COVID-19: инфекция дала осложнения на работу жизненно важных органов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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геннадий кернес, харьков, справки

Биография Геннадия Кернеса

11:46 17.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Пахоменко / Перейти в фотобанкМэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова Геннадий Кернес - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Пахоменко
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Харьковский городской голова (мэр Харькова) Геннадий Адольфович Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове (Украина).
Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, Харьковский государственный экономический университет. Кандидат наук по государственному управлению (2013).
Трудовую деятельность начал в 1977 году на харьковском заводе "Свет шахтера". С 1980 года более десяти лет работал на государственных предприятиях города.
В 1992-1994 годах руководил производственно-коммерческим предприятием "Акцептор". В 1999-2001 годах – первый заместитель директора Харьковского филиала дочерней компании "Торговый дом "Газ Украины".
В 1994-1999 годах – председатель правления, в 2001-2006 годах – президент акционерного общества открытого типа с иностранными инвестициями "НПК-ХОЛДИНГ".
С 1998 года – депутат Харьковского городского совета трех (III, IV, V) созывов. Дважды (в IV и V созывах) избирался секретарем Харьковского городского совета.
В 2006 году руководил избирательной кампанией кандидата на пост Харьковского городского головы Михаила Добкина, одержавшего победу на выборах.
В марте 2010 года Геннадий Кернес был назначен исполняющим обязанности Харьковского городского головы.
31 октября 2010 года был избран Харьковским городским головой.
В марте 2014 года против Кернеса были выдвинуты обвинения в незаконном лишении свободы, пытках и угрозах убийства активистов харьковского Евромайдана. Дело слушалось в суде три года. 10 августа 2018 года Киевский районный суд Полтавы прекратил уголовное дело в отношении Кернеса. 31 января 2020 года пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что апелляционный суд направил уголовное дело на повторное рассмотрение. Геннадий Кернес заявлял, что дело против него было сфальцифицировано.
В апреле 2014 году на Кернеса было совершено покушение. После ранения лечился в Израиле, прошел курс реабилитации, вернулся в Харьков и продолжил исполнять обязанности харьковского городского головы. Покушение связывал со своей политической деятельностью.
В октябре 2015 года переизбран на пост Харьковского городского головы. Получил поддержку 65,8% избирателей. Геннадий Кернес стал первым в новейшей истории Харькова, кто повторно был избран на должность харьковского градоначальника.
В октябре 2020 года он вновь был переизбран на пост главы Харькова, получил поддержку 60,34% избирателей.
До 2014 года Кернес был членом "Партии Регионов", в 2015 году стал членом партии "Возрождение" от которой участвовал в выборах мэра Харькова, в 2019 году участвовал в парламентских выборах от "Оппозиционного блока", но партия не преодолела проходной барьер.
В июне 2019 года стал сопредседателем партии "Доверяй делам".
Геннадий Кернес был отмечен множеством наград и знаков отличия центральных и местных органов власти, благодарностями религиозных, ветеранских и других общественных объединений.
В середине сентября 2020 года стало известно, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии. Он был перевезен на лечение в клинику Charite в Берлине. 11 декабря стало известно, что состояние Геннадия Кернеса ухудшилось.
17 декабря Геннадий Кернес скончался. Как сообщил его друг Павел Фукс, причиной смерти стали последствия перенесенного COVID-19: инфекция дала осложнения на работу жизненно важных органов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Геннадий КернесХарьковСправки
 
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