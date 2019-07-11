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2019-07-11T08:40Z
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РИА Новости

В Харькове восстановили бюст маршала Жукова

Вчера, 08:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг бюста маршала Георгия Жукова в Харькове во время попыток представителей националистических организаций повалить памятник. 2 июня 2019
Сотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг бюста маршала Георгия Жукова в Харькове во время попыток представителей националистических организаций повалить памятник. 2 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Власти Харькова восстановили бюст маршала Жукова, который в начале лета повалили националисты, сообщил в четверг мэр города Геннадий Кернес.
В начале июня националисты повалили бюст Жукова около Дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что разрушение памятника Жукову является результатом непродуманной гуманитарной политики предыдущих властей. Мэр заявил, что бюст будет восстановлен.
"Как и обещал, сегодня вернули на место", — написал Кернес в фейсбуке и опубликовал фотографии бюста Жукова.
Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955-го по 1957 год был министром обороны СССР.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Проспект Маршала Жукова в Харькове
2 июля, 10:47
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5368102717
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Ситуация на УкраинеГеннадий КернесВ мире
Популярные комментарии
Не надо обольщаться. Через некоторое время опять повалят... До тех пор, пока нацистские молодчики не начнут получать реальные приговоры, увы, вандализм не прекратится.
11 июля, 08:48
Дмитрий Широков
9300612
Поди Харькову пора домой прийти в Россию.
11 июля, 10:47
НСНиколай Стасенко
1950011
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