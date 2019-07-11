В Харькове восстановили бюст маршала Жукова

Сотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг бюста маршала Георгия Жукова в Харькове во время попыток представителей националистических организаций повалить памятник. 2 июня 2019

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Власти Харькова восстановили бюст маршала Жукова, который в начале лета повалили националисты, сообщил в четверг мэр города Геннадий Кернес.

В начале июня националисты повалили бюст Жукова около Дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что разрушение памятника Жукову является результатом непродуманной гуманитарной политики предыдущих властей. Мэр заявил, что бюст будет восстановлен.

"Как и обещал, сегодня вернули на место", — написал Кернес в фейсбуке и опубликовал фотографии бюста Жукова.

Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955-го по 1957 год был министром обороны СССР.