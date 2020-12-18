Раскрыты подробности смерти мэра Харькова
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бизнесмен Павел Фукс рассказал в беседе с порталом "Страна.ua", как прошли последние дни жизни мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Политик скончался накануне, ему был 61 год. Как сообщалось ранее, причиной его смерти оказались последствия перенесенного коронавируса, который дал осложнения на работу жизненно важных органов.
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Друг Кернеса уточнил, что две недели назад у главы Харькова была "нормальная речь, несмотря на трубку в горле". По его словам, политик был "бодрый и довольный", однако вскоре у него отказали почки. После этого врачи заявили, что градоначальнику способно "помочь лишь чудо".
"Последний раз я разговаривал с ним (Кернесом. — Прим. ред.) три дня назад. Я уже чувствовал в его голосе какую-то слабость. Он говорил, что сердце колит и болит", — подчеркнул Фукс.
Бизнесмен добавил, что Кернеса похоронят на следующей неделе.
Кернес трижды побеждал на выборах мэра Харькова: в 2010, 2015 и 2020 годах. В апреле 2014 года на политика совершили покушение: Кернес получил серьезное ранение, пуля прошла навылет, повредив легкое и печень. Он лечился в Израиле, прошел курс реабилитации и вернулся в Харьков. Из-за полученных травм Кернес передвигался в инвалидной коляске.
© РИА Новости / Сергей Козлов / Перейти в фотобанкМэр Харькова Г.Кернес вернулся на Украину после лечения