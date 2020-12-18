https://ria.ru/20201218/kharkov-1589823151.html

Раскрыты подробности смерти мэра Харькова

Раскрыты подробности смерти мэра Харькова

Бизнесмен Павел Фукс рассказал в беседе с порталом "Страна.ua", как прошли последние дни жизни мэра Харькова Геннадия Кернеса. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T02:53

2020-12-18T02:53

2020-12-18T02:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

павел фукс

страна.ua

геннадий кернес

харьков

израиль

украина

в мире

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Раскрыты неожиданные подробности смерти мэра Харькова

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бизнесмен Павел Фукс рассказал в беседе с порталом "Страна.ua", как прошли последние дни жизни мэра Харькова Геннадия Кернеса.Политик скончался накануне, ему был 61 год. Как сообщалось ранее, причиной его смерти оказались последствия перенесенного коронавируса, который дал осложнения на работу жизненно важных органов.Друг Кернеса уточнил, что две недели назад у главы Харькова была "нормальная речь, несмотря на трубку в горле". По его словам, политик был "бодрый и довольный", однако вскоре у него отказали почки. После этого врачи заявили, что градоначальнику способно "помочь лишь чудо".Бизнесмен добавил, что Кернеса похоронят на следующей неделе.Кернес трижды побеждал на выборах мэра Харькова: в 2010, 2015 и 2020 годах. В апреле 2014 года на политика совершили покушение: Кернес получил серьезное ранение, пуля прошла навылет, повредив легкое и печень. Он лечился в Израиле, прошел курс реабилитации и вернулся в Харьков. Из-за полученных травм Кернес передвигался в инвалидной коляске.

https://ria.ru/20201217/kernes-1589643316.html

харьков

израиль

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, павел фукс, страна.ua, геннадий кернес, харьков, израиль, украина, в мире