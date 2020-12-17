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Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от последствий коронавируса
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от последствий коронавируса
Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался на 62-м году жизни. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:19
2020-12-17T10:19
2020-12-17T11:53
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КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался на 62-м году жизни.Как сообщил его друг Павел Фукс, причиной смерти стали последствия перенесенного COVID-19: инфекция дала осложнения на работу жизненно важных органов.Информацию подтвердил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.В середине сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии. Вскоре стало известно, что он в сознании и лечится берлинской клинике Charite. В октябре Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19. С момента госпитализации глава Харькова не появлялся на публике. Как заявил в конце прошлой недели Фукс, состояние Кернеса ухудшилось: у него отказала вторая почка.Кернес побеждал на выборах мэра Харькова в 2010, 2015 и 2020 годах. В апреле 2014-го на него совершили покушение: Кернес получил серьезное ранение, пуля прошла навылет, повредив легкое и печень. Лечился в Израиле, прошел курс реабилитации, после чего вернулся в Харьков. Из-за полученных травм передвигался в инвалидной коляске. После смерти мэра Харьковский горсовет досрочно прекратит его полномочия, затем Верховная рада в течение 90 дней должна назначить новые выборы. Пока что, согласно закону, исполнять обязанности будет секретарь горсовета.
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геннадий кернес, израиль, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, харьков, украина, в мире
КИЕВ, 17 дек — РИА Новости.
Мэр Харькова Геннадий Кернес
скончался на 62-м году жизни.
Как сообщил его друг Павел Фукс, причиной смерти стали последствия перенесенного COVID-19: инфекция дала осложнения на работу жизненно важных органов.
"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. <...> Вечная память тебе, мой друг", — написал Фукс в своем Telegram-канале
.
Информацию подтвердил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
В середине сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии. Вскоре стало известно, что он в сознании и лечится берлинской клинике Charite. В октябре Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19.
С момента госпитализации глава Харькова не появлялся на публике. Как заявил в конце прошлой недели Фукс, состояние Кернеса ухудшилось: у него отказала вторая почка.
Кернес побеждал на выборах мэра Харькова в 2010, 2015 и 2020 годах. В апреле 2014-го на него совершили покушение: Кернес получил серьезное ранение, пуля прошла навылет, повредив легкое и печень. Лечился в Израиле
, прошел курс реабилитации, после чего вернулся в Харьков. Из-за полученных травм передвигался в инвалидной коляске.
После смерти мэра Харьковский горсовет досрочно прекратит его полномочия, затем Верховная рада в течение 90 дней должна назначить новые выборы. Пока что, согласно закону, исполнять обязанности будет секретарь горсовета.