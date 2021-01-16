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В Харькове возбудили дело из-за объявления Кернеса мэром без присяги
В Харькове возбудили дело из-за объявления Кернеса мэром без присяги
Прокуратура Харьковской области возбудила дело против председателя территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой, которая во время первой сессии... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T15:09
2021-01-16T15:09
геннадий кернес
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КИЕВ, 16 янв – РИА Новости. Прокуратура Харьковской области возбудила дело против председателя территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой, которая во время первой сессии горсовета заявила, что избранный мэром Геннадий Кернес не должен принимать присягу, поскольку делал это ранее, сообщила депутат горсовета от "Слуги народа" Алина Мустафаева.Кернес в декабре 2020 года вступил в должность без присяги, первая сессия горсовета прошла без его участия. Мозговая на сессии горсовета заявила, что Кернесу не нужно заново приносить присягу, так как он стал мэром не впервые и принес присягу в 2010 году. Позже в декабре Кернес скончался от последствий коронавируса в Германии. После его смерти Харьковский горсовет досрочно прекращает его полномочия, после этого в течение 90 дней Верховная рада должна назначить новые выборы. Согласно законодательству, до новых выборов полномочия мэра Харькова переходят секретарю городского совета."Харьковская областная прокуратура по моему обращению возбудила дело против председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой. Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу", - написала она.Ранее прокуратура Харьковской области Украины возбудила уголовное дело из-за возможной подделки цифровой подписи умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса при избрании секретаря горсовета 9 декабря 2020 года.
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геннадий кернес, харьковская область, харьков, украина, в мире

В Харькове возбудили дело из-за объявления Кернеса мэром без присяги

15:09 16.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Козлов / Перейти в фотобанкМэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова Геннадий Кернес - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Сергей Козлов
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КИЕВ, 16 янв – РИА Новости. Прокуратура Харьковской области возбудила дело против председателя территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой, которая во время первой сессии горсовета заявила, что избранный мэром Геннадий Кернес не должен принимать присягу, поскольку делал это ранее, сообщила депутат горсовета от "Слуги народа" Алина Мустафаева.
Кернес в декабре 2020 года вступил в должность без присяги, первая сессия горсовета прошла без его участия. Мозговая на сессии горсовета заявила, что Кернесу не нужно заново приносить присягу, так как он стал мэром не впервые и принес присягу в 2010 году. Позже в декабре Кернес скончался от последствий коронавируса в Германии. После его смерти Харьковский горсовет досрочно прекращает его полномочия, после этого в течение 90 дней Верховная рада должна назначить новые выборы. Согласно законодательству, до новых выборов полномочия мэра Харькова переходят секретарю городского совета.
Мэр Харькова Геннадий Кернес - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 11:46
Биография Геннадия Кернеса
"Харьковская областная прокуратура по моему обращению возбудила дело против председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой. Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу", - написала она.
Ранее прокуратура Харьковской области Украины возбудила уголовное дело из-за возможной подделки цифровой подписи умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса при избрании секретаря горсовета 9 декабря 2020 года.
 
Геннадий КернесХарьковская областьХарьковУкраинаВ мире
 
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