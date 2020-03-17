Зеленский пригрозил мэру Харькова тюрьмой за отказ закрыть метро

КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил мэру Харькова Геннадию Кернесу об уголовной ответственности, если тот не закроет метрополитен из-за карантина во избежание распространения коронавируса.
Зеленский поручил с 18 марта 13.00 мск прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение в стране и закрыть метро для предотвращения распространения коронавируса. Кернес в комментарии изданию "Украинская правда" заявил, что выступает против закрытия метрополитена и закрывать его не собирается.
"Я думаю, что вся ответственность, каждый заболевший в Харькове, не хочу говорить о летальных случаях, верю, что там их не будет, - это полностью его сейчас ответственность. Скажу так, очень осторожно: если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность", - заявил Зеленский в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, отвечая на вопрос, что делать, если распоряжение есть, а выполнять его мэры отказываются.
По последним данным, на Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).
Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.