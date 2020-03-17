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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-17T05:03+0300
https://ria.ru/20200317/1568701249.html
Зеленский пригрозил мэру Харькова тюрьмой за отказ закрыть метро
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/48/1562374826_0:0:3156:1775_1036x0_80_0_0_67fab0c616f5a3c670068a1244aa4d54.jpg
РИА Новости

Зеленский пригрозил мэру Харькова тюрьмой за отказ закрыть метро

00:47 17.03.2020 (обновлено: 05:03 17.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Владимир Зеленский
КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил мэру Харькова Геннадию Кернесу об уголовной ответственности, если тот не закроет метрополитен из-за карантина во избежание распространения коронавируса.
Зеленский поручил с 18 марта 13.00 мск прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение в стране и закрыть метро для предотвращения распространения коронавируса. Кернес в комментарии изданию "Украинская правда" заявил, что выступает против закрытия метрополитена и закрывать его не собирается.

"Я думаю, что вся ответственность, каждый заболевший в Харькове, не хочу говорить о летальных случаях, верю, что там их не будет, - это полностью его сейчас ответственность. Скажу так, очень осторожно: если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность", - заявил Зеленский в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, отвечая на вопрос, что делать, если распоряжение есть, а выполнять его мэры отказываются.

По последним данным, на Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).
Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийХарьковУкраинаВ мире
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