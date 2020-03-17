Зеленский пригрозил мэру Харькова тюрьмой за отказ закрыть метро

"Я думаю, что вся ответственность, каждый заболевший в Харькове, не хочу говорить о летальных случаях, верю, что там их не будет, - это полностью его сейчас ответственность. Скажу так, очень осторожно: если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность", - заявил Зеленский в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, отвечая на вопрос, что делать, если распоряжение есть, а выполнять его мэры отказываются.