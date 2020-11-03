https://ria.ru/20201103/kharkov-1582854767.html

В Харькове опровергли сообщения о смерти мэра

В Харькове опровергли сообщения о смерти мэра

Директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко опроверг РИА Новости информацию о якобы смерти мэра... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:59

2020-11-03T15:59

2020-11-03T16:31

андрей сидоренко

одесса

львов

берлин (город)

геннадий кернес

харьков

украина

в мире

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КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко опроверг РИА Новости информацию о якобы смерти мэра города Геннадия Кернеса.В середине сентября Сидоренко сообщил, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии. Его друг и бизнесмен Павел Фукс 17 сентября сообщил, что Кернеса привезли в тяжелом состоянии на лечение в клинику Charite в Берлине, он в сознании. А 2 октября Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19. Позднее Фукс сообщил, что врачи разрешили Кернесу разговаривать по полчаса в день. С момента госпитализации Кернес не появлялся в СМИ."Подтвердить не могу, а опровергнуть - да", - сказал Сидоренко, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить смерть Кернеса.Кроме того, бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что разговаривал с Кернесом после слухов о его смерти. "Очередные враги Харькова и независимой Украины распространяют слухи о гибели моего друга Геннадия Кернеса. Все это циничная ложь. Я только что разговаривал с ним", - написал Фукс в своем Telegram-канале.На Украине 25 октября прошли местные выборы. Согласно данным exit poll, борьба за кресла мэров самых крупных украинских городов - Киева, Одессы, Днепра и Львова - продолжится во втором туре, а действующий мэр Харькова Кернес одержал победу уже в первом туре голосования. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,88%.

https://ria.ru/20201010/kernes-1579145629.html

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берлин (город)

харьков

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей сидоренко, одесса, львов, берлин (город), геннадий кернес, харьков, украина, в мире