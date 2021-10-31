https://ria.ru/20211031/kharkov-1757127694.html

И. о. мэра Харькова побеждает на выборах, свидетельствуют данные экзитпола

И. о. мэра Харькова побеждает на выборах, свидетельствуют данные экзитпола - РИА Новости, 01.11.2021

И. о. мэра Харькова побеждает на выборах, свидетельствуют данные экзитпола

Исполняющий обязанности городского главы Харькова Игорь Терехов побеждает на выборах мэра города, говорится в данных экзитпола, проведенного Харьковской... РИА Новости, 01.11.2021

2021-10-31T22:34

2021-10-31T22:34

2021-11-01T10:07

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КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности городского главы Харькова Игорь Терехов побеждает на выборах мэра города, говорится в данных экзитпола, проведенного Харьковской социологической сетью Human Research, NewImage по заказу Комитета избирателей Украины.Избирательные участки закрылись в 21:00 мск.Согласно данным опроса, Терехов набирает 53,8 процента голосов избирателей, что может обеспечить ему победу уже в первом туре. Второе место занимает Михаил Добкин с 24,5 процента голосов избирателей.Количество опрошенных респондентов составило 7490 проголосовавших. Статистическая погрешность — 1,5 процента.Одержавший победу на выборах мэра города Геннадий Кернес скончался в декабре 2020 года от последствий коронавирусной инфекции в Германии, где проходил лечение. После смерти градоначальника Харьковский горсовет досрочно прекратил его полномочия. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен Игорь Терехов, занимавший должность секретаря горсовета. Следующие выборы мэра Харькова состоятся 31 октября.

https://ria.ru/20211025/kharkov-1756146264.html

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в мире, выборы, украина, харьков, геннадий кернес, михаил добкин