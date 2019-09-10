Суд в Харькове отменил решение о возвращение проспекту имени маршала Жукова

"Победа! Суд отменил решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова", - написал Вятрович на своей странице в Facebook.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.