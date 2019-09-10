Суд в Харькове отменил решение о возвращение проспекту имени маршала Жукова

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Суд в Харькове отменил решение городского совета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова, сообщил во вторник глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Ранее Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту имени Жукова. Позже мэр города Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение городского совета. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в суде обжаловала решение.
"Победа! Суд отменил решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова", - написал Вятрович на своей странице в Facebook.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.