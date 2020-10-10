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Госпитализированный с COVID-19 мэр Харькова перенес инсульт
Госпитализированный с коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес перенес инсульт, после которого лишился дара речи, сообщил в эфире телеканала ZIK его адвокат... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T09:55
2020-10-10T12:13
геннадий кернес
германия
харьков
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Госпитализированный с коронавирусом мэр <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харькова</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Kernes/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Кернес</a> перенес инсульт, после которого лишился дара речи, сообщил в эфире телеканала <a href="https://zik.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ZIK</a> его адвокат Анатолий Родзинский.По его словам, сейчас политик продолжает лечение в берлинской клинике "Шарите".Родзинский отметил, что теперь возникают сомнения, сможет ли человек с повреждениями мозга ясно мыслить.Ранее украинские СМИ сообщали, что Кернес заразился коронавирусом, после чего его на самолете госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Отмечалось, что на фоне болезни у политика развилось двухстороннее воспаление легких, после чего он впал в кому.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/kollaps-1577628845.html
https://ria.ru/20200318/1568811368.html
Шарите это знак качества....
35
Когда - то весь Харьков и вся Украина теряла и не раз дар речи от его формата общения , от его бандитских выходок..
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8
германия
харьков
РИА Новости
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геннадий кернес, германия, харьков, в мире

Госпитализированный с COVID-19 мэр Харькова перенес инсульт

09:55 10.10.2020 (обновлено: 12:13 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Козлов / Перейти в фотобанкМэр Харькова Геннадий Кернес общается с журналистами
Мэр Харькова Геннадий Кернес общается с журналистами - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Сергей Козлов
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Госпитализированный с коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес перенес инсульт, после которого лишился дара речи, сообщил в эфире телеканала ZIK его адвокат Анатолий Родзинский.
По его словам, сейчас политик продолжает лечение в берлинской клинике "Шарите".

"Из-за инсульта, а инсульт — это кровоизлияние в мозг, он потерял <...> возможность говорить, то есть дар речи", — уточнил юрист.

Родзинский отметил, что теперь возникают сомнения, сможет ли человек с повреждениями мозга ясно мыслить.
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Ранее украинские СМИ сообщали, что Кернес заразился коронавирусом, после чего его на самолете госпитализировали в Германию. Отмечалось, что на фоне болезни у политика развилось двухстороннее воспаление легких, после чего он впал в кому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Геннадий КернесГерманияХарьковВ мире
 
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