https://ria.ru/20201010/kernes-1579145629.html

Госпитализированный с COVID-19 мэр Харькова перенес инсульт

Госпитализированный с коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес перенес инсульт, после которого лишился дара речи, сообщил в эфире телеканала ZIK его адвокат... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T09:55

2020-10-10T09:55

2020-10-10T12:13

геннадий кернес

германия

харьков

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Госпитализированный с коронавирусом мэр <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харькова</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Kernes/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Кернес</a> перенес инсульт, после которого лишился дара речи, сообщил в эфире телеканала <a href="https://zik.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ZIK</a> его адвокат Анатолий Родзинский.По его словам, сейчас политик продолжает лечение в берлинской клинике "Шарите".Родзинский отметил, что теперь возникают сомнения, сможет ли человек с повреждениями мозга ясно мыслить.Ранее украинские СМИ сообщали, что Кернес заразился коронавирусом, после чего его на самолете госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Отмечалось, что на фоне болезни у политика развилось двухстороннее воспаление легких, после чего он впал в кому.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/kollaps-1577628845.html

https://ria.ru/20200318/1568811368.html

Арсений Новиков Шарите это знак качества.... 35

kareninbt2008.karenin Когда - то весь Харьков и вся Украина теряла и не раз дар речи от его формата общения , от его бандитских выходок.. 18

8

германия

харьков

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий кернес, германия, харьков, в мире