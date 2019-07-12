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РИА Новости

В Киеве призвали завести дело из-за восстановления бюста Жукову в Харькове

Вчера, 14:23
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КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Украинский институт национальной памяти обратился в Генеральную прокуратуру и Национальную полицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту установки бюста маршалу Жукову в Харькове, сообщила в пятницу пресс-служба нацинститута.
По данным пресс-службы, институт нацпамяти направил письмо в Генеральную прокуратуру Украины и Национальную полицию.
"Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установления в Харькове 11 июля 2019 года памятника, посвященного Георгию Жукову, возбудить уголовное дело, обеспечить в пределах компетенции проведение расследования указанных обстоятельств и привлечь виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении.
Также институт просит Генпрокуратуру обратиться в административный суд с иском к Харьковскому городскому совету и его исполнительным органам об обязательствах демонтировать указанный памятник.
Проспект Маршала Жукова в Харькове
2 июля, 10:47
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В начале июня националисты повалили бюст Жукова около дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что разрушение памятника Жукову является результатом непродуманной гуманитарной политики предыдущих властей. В четверг мэр города Геннадий Кернес сообщил, что власти восстановили бюст маршала Жукова.
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Геннадий КернесХарьковУкраинаВ мире
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