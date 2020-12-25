https://ria.ru/20201225/skandal-1590989559.html

Пост журналиста в день похорон мэра Харькова спровоцировал скандал

Пост журналиста в день похорон мэра Харькова спровоцировал скандал

Украинский журналист Егор Чечеринда разместил в Facebook снимок траурной процессии соратников наркобарона Пабло Эскобара в день похорон мэра Харькова Геннадия... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T19:32

2020-12-25T19:32

2020-12-25T19:32

ситуация на украине

геннадий кернес

пабло эскобар

харьков

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинский журналист Егор Чечеринда разместил в Facebook снимок траурной процессии соратников наркобарона Пабло Эскобара в день похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса."Нищие всегда "благодарны" своим "хозяевам"", — написал он.Пользователей Сети возмутила публикация. Большинство предположили, что журналист провел аналогию между Кернесом и Эскобаром."Не дай бог с вами что-то случится, <…> через день забудут", — заявили в комментариях."А сколько школ построил автор?" — поинтересовались у журналиста."Не оскорбляй наших людей", — посоветовал пользователь.Кернес умер на минувшей неделе, ему был 61 год. Как сообщалось ранее, причиной его смерти оказались последствия перенесенного коронавируса. Политик трижды побеждал на выборах мэра Харькова: в 2010, 2015 и 2020 годах. В апреле 2014 года на него совершали покушение.

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/kernes-1589663402.html

https://ria.ru/20201224/selfi-1590684127.html

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ситуация на украине, геннадий кернес, пабло эскобар, харьков, украина, соцсети, в мире