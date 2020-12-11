Состояние мэра Харькова Кернеса ухудшилось, сообщил его друг
14:40 11.12.2020 (обновлено: 15:29 11.12.2020)
КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось, у него полностью отказала вторая почка, заявил в пятницу бизнесмен и друг городского главы Павел Фукс.
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"У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма - ред.). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков", - цитирует бизнесмена интернет-издание "Страна.ua".
Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко подтвердил информацию о том, что у Кернеса отказали почки. "К сожалению, мы подтверждаем эту информацию. Но это не отменяет того, что Геннадий Адольфович сможет выполнять свои обязанности. На гемодиализе люди живут", - цитирует Сидоренко издание "Украинская правда".
В середине сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии. Фукс 17 сентября заявил, что Кернеса привезли в тяжелом состоянии на лечение в клинику Charite в Берлине, он был в сознании. А 2 октября Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19. Позднее Фукс сказал, что врачи разрешили Кернесу разговаривать по полчаса в день. С момента госпитализации Кернес не появлялся на публике. В понедельник Фукс заявил, что Кернес 30 декабря "планирует быть дома".
Действующий мэр Харькова побеждал на выборах мэра в 2010 и 2015 годах. В апреле 2014 году на Кернеса было совершено покушение. После ранения лечился в Израиле, прошел курс реабилитации, вернулся в Харьков и продолжил исполнять обязанности харьковского городского головы. Из-за полученных травм передвигается в инвалидной коляске. До 2014 года Кернес был членом "Партии Регионов", в 2015-м стал членом партии "Возрождение", от которой подал свою кандидатуру в мэры Харькова, участвовал в парламентских выборах 2019 от "Оппозиционного блока", но партия не преодолела проходной барьер.
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