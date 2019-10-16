Харьковский горсовет выступил в поддержку "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Депутаты Харьковского городского совета выступили в поддержку "формулы Штайнмайера" и призвали воздержаться от проведения акций "Нет капитуляции".

Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера". Лидером нового "майдана" на Украине хочет стать бывший президент Петр Порошенко, считает действующий глава государства Владимир Зеленский.

"Мы, депутаты Харьковского городского совета, поддерживаем президента Украины в поисках мира. Мы считаем "формулу Штайнмайера" единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны. Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня, а, следовательно, и смертей", - говорится в обращении к президенту и депутатам всех уровней, тест которого опубликовал на своей странице в Facebook мэр Харькова Геннадий Кернес.

Также депутаты Харьковского горсовета призвали органы местного самоуправления всех уровней поддержать усилия президента "в его деятельности на пути возвращения мира на Украину", а те городские и областные советы, которые выступали против реализации "формулы Штайнмайера", отозвать эти документы.

"Харьковский городской совет требует от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг этого документа, а также воздержаться от проведения акций "Нет капитуляции". "Формула Штайнмайера"... предполагает возвращение украинского законодательства и правопорядка на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - говорится в обращении.