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РИА Новости

Харьковский горсовет выступил в поддержку "формулы Штайнмайера"

12:11 16.10.2019
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© Depositphotos / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове
© Depositphotos / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Депутаты Харьковского городского совета выступили в поддержку "формулы Штайнмайера" и призвали воздержаться от проведения акций "Нет капитуляции".
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера". Лидером нового "майдана" на Украине хочет стать бывший президент Петр Порошенко, считает действующий глава государства Владимир Зеленский.
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"Мы, депутаты Харьковского городского совета, поддерживаем президента Украины в поисках мира. Мы считаем "формулу Штайнмайера" единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны. Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня, а, следовательно, и смертей", - говорится в обращении к президенту и депутатам всех уровней, тест которого опубликовал на своей странице в Facebook мэр Харькова Геннадий Кернес.
Также депутаты Харьковского горсовета призвали органы местного самоуправления всех уровней поддержать усилия президента "в его деятельности на пути возвращения мира на Украину", а те городские и областные советы, которые выступали против реализации "формулы Штайнмайера", отозвать эти документы.
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"Харьковский городской совет требует от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг этого документа, а также воздержаться от проведения акций "Нет капитуляции". "Формула Штайнмайера"... предполагает возвращение украинского законодательства и правопорядка на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - говорится в обращении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГеннадий КернесВладимир ЗеленскийХарьковУкраинаВ мире
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