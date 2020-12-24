https://ria.ru/20201224/selfi-1590684127.html

В Сети высмеяли Кличко за селфи на похоронах мэра Харькова

В Сети высмеяли Кличко за селфи на похоронах мэра Харькова

Пользователи Facebook высмеяли появившееся в Сети селфи мэра Киева Виталия Кличко с женщиной, которое он сделал на похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:09

2020-12-24T10:09

2020-12-24T12:30

геннадий кернес

виталий кличко

харьков

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователи Facebook высмеяли появившееся в Сети селфи мэра Киева Виталия Кличко с женщиной, которое он сделал на похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса.Церемония прощания с Кернесом проходила в фойе Национального академического театра оперы и балета. Как пишет газета "Думская", во время церемонии женщина подошла к Кличко и попросила сфотографироваться с ней.Лора Осмиховская призвала родственников мэра Киева "забрать мальчика от усопшего".Анна Саган, в свою очередь, напомнила, что некоторые знакомятся с мужчинами на кладбище.По мнению Виктора Лаврика, Кличко делал селфи "медленно и печально".Схожее мнение выразили Настена Монастырская и Ирина Грибовская."То, что селфи не с покойником, уже прогресс", — высказал мнение Artem Burmoisrtov."Формальность соблюдена? Почему бы и не скрасить унылость?" — задался вопросом Олег Костюрин.Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря на 62-м году жизни. Причиной смерти стали последствия COVID-19.Кернес заразился коронавирусом в середине сентября. Он проходил лечение в берлинской клинике Charite.

https://ria.ru/20200224/1565141079.html

https://ria.ru/20201127/klichko-1586544220.html

харьков

киев

украина

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геннадий кернес, виталий кличко, харьков, киев, украина, в мире