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Экс-советник Кучмы назвал возможных преемников Зеленского
Экс-советник Кучмы назвал возможных преемников Зеленского
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, кто может занять кресло главы государства, если действующий украинский лидер... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T01:41
2020-11-13T10:26
дмитрий разумков
ситуация на украине
днепр (город)
андрей ермак
геннадий кернес
черкассы
леонид кучма
виталий кличко
владимир зеленский
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«Политический хлам». Стало известно о возможных преемниках Зеленского
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, кто может занять кресло главы государства, если действующий украинский лидер Владимир Зеленский не сможет исполнять обязанности по состоянию здоровья.В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. В четверг советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.Кроме того, политик заявил, что на место Зеленского могут претендовать главы крупных городов: мэр Киева Виталий Кличко, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко и мэр Харькова Геннадий Кернес."В любом случае это будут новые политики, потому что старые – просто отыгранный политический хлам", — считает Соскин.При этом политик отмечает, что при любом новом украинском лидере не стоит ожидать кардинального изменения отношений с Россией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html
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дмитрий разумков, ситуация на украине, днепр (город), андрей ермак, геннадий кернес, черкассы, леонид кучма, виталий кличко, владимир зеленский, харьков, украина, в мире

Экс-советник Кучмы назвал возможных преемников Зеленского

01:41 13.11.2020 (обновлено: 10:26 13.11.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, кто может занять кресло главы государства, если действующий украинский лидер Владимир Зеленский не сможет исполнять обязанности по состоянию здоровья.
В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. В четверг советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.

"По Конституции, это спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. <…> Ни Порошенко, ни Медведчук, ни Тимошенко не имеют никаких шансов. А Разумков сосредотачивает в своих руках реальную власть. <…> Можно сравнить с ситуацией, когда умирает патриарх и глава похоронной комиссии имеет самые большие шансы", — отметил Соскин в беседе с "НСН".

Кроме того, политик заявил, что на место Зеленского могут претендовать главы крупных городов: мэр Киева Виталий Кличко, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко и мэр Харькова Геннадий Кернес.
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"В любом случае это будут новые политики, потому что старые – просто отыгранный политический хлам", — считает Соскин.
При этом политик отмечает, что при любом новом украинском лидере не стоит ожидать кардинального изменения отношений с Россией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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