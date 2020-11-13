https://ria.ru/20201113/ukraina-1584398206.html

Экс-советник Кучмы назвал возможных преемников Зеленского

Экс-советник Кучмы назвал возможных преемников Зеленского

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, кто может занять кресло главы государства, если действующий украинский лидер... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T01:41

2020-11-13T01:41

2020-11-13T10:26

дмитрий разумков

ситуация на украине

днепр (город)

андрей ермак

геннадий кернес

черкассы

леонид кучма

виталий кличко

владимир зеленский

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«Политический хлам». Стало известно о возможных преемниках Зеленского

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, кто может занять кресло главы государства, если действующий украинский лидер Владимир Зеленский не сможет исполнять обязанности по состоянию здоровья.В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. В четверг советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.Кроме того, политик заявил, что на место Зеленского могут претендовать главы крупных городов: мэр Киева Виталий Кличко, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко и мэр Харькова Геннадий Кернес."В любом случае это будут новые политики, потому что старые – просто отыгранный политический хлам", — считает Соскин.При этом политик отмечает, что при любом новом украинском лидере не стоит ожидать кардинального изменения отношений с Россией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html

https://ria.ru/20201107/ukraina-1583478471.html

днепр (город)

черкассы

харьков

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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