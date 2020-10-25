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Экзитпол: Кернес победил на выборах мэра Харькова
Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес победил в первом туре выборов городского главы, получив поддержку 57,9% избирателей, свидетельствуют данные exit poll... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T21:11
2020-10-25T21:28
оппозиционная платформа - за жизнь
возрождение
геннадий кернес
верховная рада украины
борис грызлов
луганская область
израиль
харьков
украина
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<strong>КИЕВ, 25 окт - РИА Новости.</strong> Действующий мэр <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харькова</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Kernes/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Кернес</a> победил в первом туре выборов городского главы, получив поддержку 57,9% избирателей, свидетельствуют данные exit poll телеканала <a href="https://ukraina24.segodnya.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Украина 24"</a>.На втором месте, как отмечается, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционной платформы — За жизнь</a>" Александр Фельдман с результатом 12,2%. Кандидат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Алексей Кучер получил 11,98%.Действующий мэр Харькова побеждал на выборах мэра в 2010 и 2015 годах. В апреле 2014 году на Геннадия Кернеса было совершено покушение. После ранения лечился в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a>, прошёл курс реабилитации, вернулся в Харьков и продолжил исполнять обязанности харьковского городского головы. Из-за полученных травм передвигается в инвалидной коляске. До 2014 года Кернес был членом "Партии Регионов", в 2015-м стал членом партии "<a href="http://ria.ru/organization_Vozrozhdenie/" target="_blank" data-auto="true">Возрождение</a>", от которой подал свою кандидатуру в мэры Харькова, участвовал в парламентских выборах 2019 от "Оппозиционного блока", но партия не преодолела проходной барьер.Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться повторное голосование.При этом выборы не состоятся на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому парламентом постановлению выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
https://ria.ru/20201025/klichko-1581488542.html
луганская область
израиль
харьков
украина
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оппозиционная платформа - за жизнь, возрождение, геннадий кернес, верховная рада украины, борис грызлов, луганская область, израиль, харьков, украина, в мире

Экзитпол: Кернес победил на выборах мэра Харькова

21:11 25.10.2020 (обновлено: 21:28 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Козлов / Перейти в фотобанкМэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова Геннадий Кернес - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Сергей Козлов
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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес победил в первом туре выборов городского главы, получив поддержку 57,9% избирателей, свидетельствуют данные exit poll телеканала "Украина 24".
На втором месте, как отмечается, депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Александр Фельдман с результатом 12,2%. Кандидат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Алексей Кучер получил 11,98%.
Действующий мэр Харькова побеждал на выборах мэра в 2010 и 2015 годах. В апреле 2014 году на Геннадия Кернеса было совершено покушение. После ранения лечился в Израиле, прошёл курс реабилитации, вернулся в Харьков и продолжил исполнять обязанности харьковского городского головы. Из-за полученных травм передвигается в инвалидной коляске. До 2014 года Кернес был членом "Партии Регионов", в 2015-м стал членом партии "Возрождение", от которой подал свою кандидатуру в мэры Харькова, участвовал в парламентских выборах 2019 от "Оппозиционного блока", но партия не преодолела проходной барьер.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться повторное голосование.
При этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Оппозиционная платформа - За жизньВозрождениеГеннадий КернесВерховная Рада УкраиныБорис ГрызловЛуганская областьИзраильХарьковУкраинаВ мире
 
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