Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность

КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Мэр Харькова Мэр Харькова Геннадий Кернес уверен, что докажет свою невиновность во время повторного рассмотрения "шитого белыми нитками" уголовного дела, по которому его обвиняют в похищении и избиении участников "евромайдана".

Ранее пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что апелляционный суд направил уголовное дело против Кернеса на повторное рассмотрение.

"В пятницу апелляционный суд Полтавской области отправил сфальсифицированное против меня дело на повторное рассмотрение судом первой инстанции… Я хочу, чтобы это дело закончилось только одним - решением суда о моей невиновности. И ради этого я готов ездить в Полтаву, хоть это мне, как городскому голове Харькова, и не очень удобно. Уверен, что во время повторного рассмотрения этого, шитого белыми нитками, дела, я и мои адвокаты сможем доказать мою невиновность", - написал Кернес на своей странице в Facebook в понедельник.

Он также считает, что дело против него было сфальцифицировано, и не признает, что совершал те действия, в которых его обвиняют, "а у псевдопострадавших нет ни одного доказательства моей вины или вины моих охранников. И мы это докажем", - заключил мэр Харькова.

Киевский районный суд Полтавы 10 августа 2018 года прекратил уголовное дело в отношении Кернеса. Дело слушалось в суде три года. Суд счел систематическую неявку прокуроров и потерпевших на судебные прения отказом от обвинения. Сергей Горбатюк, занимавший должность начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины, сообщил, что прокуратура намерена обжаловать решение суда.

Генпрокуратура Украины ранее направила в суд дело в отношении харьковского мэра и его охранников. Их обвиняют в похищении и избиении участников "евромайдана" в марте 2014 года. Если бы вину Кернеса доказали, ему бы грозило от пяти до десяти лет лишения свободы. Мэр Харькова отвергал все обвинения в свой адрес.