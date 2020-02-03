Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность

КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Мэр Харькова Геннадий Кернес уверен, что докажет свою невиновность во время повторного рассмотрения "шитого белыми нитками" уголовного дела, по которому его обвиняют в похищении и избиении участников "евромайдана".
Ранее пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что апелляционный суд направил уголовное дело против Кернеса на повторное рассмотрение.
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"В пятницу апелляционный суд Полтавской области отправил сфальсифицированное против меня дело на повторное рассмотрение судом первой инстанции… Я хочу, чтобы это дело закончилось только одним - решением суда о моей невиновности. И ради этого я готов ездить в Полтаву, хоть это мне, как городскому голове Харькова, и не очень удобно. Уверен, что во время повторного рассмотрения этого, шитого белыми нитками, дела, я и мои адвокаты сможем доказать мою невиновность", - написал Кернес на своей странице в Facebook в понедельник.
Он также считает, что дело против него было сфальцифицировано, и не признает, что совершал те действия, в которых его обвиняют, "а у псевдопострадавших нет ни одного доказательства моей вины или вины моих охранников. И мы это докажем", - заключил мэр Харькова.
Киевский районный суд Полтавы 10 августа 2018 года прекратил уголовное дело в отношении Кернеса. Дело слушалось в суде три года. Суд счел систематическую неявку прокуроров и потерпевших на судебные прения отказом от обвинения. Сергей Горбатюк, занимавший должность начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины, сообщил, что прокуратура намерена обжаловать решение суда.
Генпрокуратура Украины ранее направила в суд дело в отношении харьковского мэра и его охранников. Их обвиняют в похищении и избиении участников "евромайдана" в марте 2014 года. Если бы вину Кернеса доказали, ему бы грозило от пяти до десяти лет лишения свободы. Мэр Харькова отвергал все обвинения в свой адрес.
В конце февраля 2014 года на Украине произошел госпереворот, новые власти возложили ответственность за все инциденты, произошедшие в ходе "евромайдана", на бывшее руководство страны. Были заведены уголовные дела в отношении ряда чиновников, а спецподразделение милиции "Беркут" было распущено.