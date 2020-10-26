https://ria.ru/20201026/ukraina-1581576984.html

На Украине избиратель в ходе местных выборов проголосовал за Путина

Кандидат в депутаты горсовета Черниговской области Украины Игорь Полуян заявил, что один из избирателей в ходе местных выборов испортил бюллетень, дописав в... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T14:11

2020-10-26T14:11

2020-10-26T14:11

геннадий кернес

верховная рада украины

единая россия

владимир зеленский

владимир путин

борис грызлов

луганская область

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львов

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<strong>КИЕВ, 26 окт – РИА Новости.</strong> Кандидат в депутаты горсовета <a href="http://ria.ru/location_Chernihiv_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Черниговской области</a> Украины Игорь Полуян заявил, что один из избирателей в ходе местных выборов испортил бюллетень, дописав в него партию "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" и фамилию президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>."Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию "Единая Россия", - написал Полуян на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/ihor.poluyan/posts/3401701823250270" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> и опубликовал фотографию бюллетеня, где избиратель дописал десятую партию - "Единая Россия", дорисовал квадратики и проголосовал за Путина.Такой бюллетень считается испорченным.Местные выборы прошли на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в воскресенье. Параллельно с голосованием граждане по желанию участвовали в опросе, инициированном президентом Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a> по пяти темам. Согласно данным exit poll, борьба за кресла мэров самых крупных украинских городов - <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>, <a href="http://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank" data-auto="true">Одессы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Днепра</a> и <a href="http://ria.ru/location_L_viv/" target="_blank" data-auto="true">Львова</a> - продолжится во втором туре, а действующий городской глава <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харькова</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Kernes/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Кернес</a> одержал победу уже в первом туре голосования. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,88%.Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.При этом выборы не состоялись на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоялись выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

https://ria.ru/20201025/ukraina-1581494702.html

https://ria.ru/20201026/ukraina-1581563893.html

Арсений Новиков Мужик почувствовал интуитивно будущее своей страны...))) 93

Егор Панкратов Красавец)))) 88

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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