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Биография Михаила Меня
Биография Михаила Меня
Михаил Александрович Мень родился 12 ноября 1960 года в поселке Семхоз Сергиево-Посадского района Московской области. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:46
2020-11-18T14:46
михаил мень
справки
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Михаил Александрович Мень родился 12 ноября 1960 года в поселке Семхоз Сергиево-Посадского района Московской области.В 1978-1980 годах учился в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина) по специальности "Промышленная теплоэнергетика". Окончил Московский государственный университет культуры по специальности "режиссура", Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "юриспруденция". Кандидат философских наук.В 1980-1982 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР.В 1983-1990 годах работал в учреждениях культуры Москвы и Московской области.В 1990-1993 годах занимался предпринимательской деятельностью.В 1993-1995 годах – депутат Московской областной думы от Сергиево-Посадского района Московской области, член комитета по законодательству, вопросам власти и местного самоуправления.В 1995-1999 годах Михаил Мень был депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва, заместителем председателя комитета Госдумы РФ по культуре.В 1999-2002 годах занимал пост вице-губернатора Московской области, первого заместителя председателя правительства Московской области.В 2002-2005 годах – заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы.С 2005 года по 2013 год был губернатором Ивановской области.В 2013-2018 годах – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.20 июня 2018 года по представлению президента России был назначен аудитором Счетной палаты РФ. Среди направлений работы – контрольная деятельность в области расходования средств федерального бюджета на социальную сферу и науку. С 1 октября 2019 года курирует направление контрольной деятельности в области расходования средств федерального бюджета в сфере природопользования и АПК.18 ноября 2020 года на заседании Совета Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, при этом получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, бывшего тогда губернатором региона. Совет Федерации дал согласие на задержание Меня, ему предполагается назначить меру пресечения в виде запрета определенных действий. Михаил Мень – автор ряда книг и научных публикаций. Почетный профессор Московского архитектурного института (МАРХИ).Награжден орденом Дружбы, орденом Почета (2011), орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, орденом Преподобного Сергия Радонежского II и III степени.Михаил Мень женат, у него шестеро детей. Сумма задекларированного дохода за 2019 год – 10,277 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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михаил мень, справки

Биография Михаила Меня

14:46 18.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Михаил Александрович Мень родился 12 ноября 1960 года в поселке Семхоз Сергиево-Посадского района Московской области.
В 1978-1980 годах учился в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина) по специальности "Промышленная теплоэнергетика".
Окончил Московский государственный университет культуры по специальности "режиссура", Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "юриспруденция". Кандидат философских наук.
В 1980-1982 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР.
В 1983-1990 годах работал в учреждениях культуры Москвы и Московской области.
В 1990-1993 годах занимался предпринимательской деятельностью.
В 1993-1995 годах – депутат Московской областной думы от Сергиево-Посадского района Московской области, член комитета по законодательству, вопросам власти и местного самоуправления.
В 1995-1999 годах Михаил Мень был депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва, заместителем председателя комитета Госдумы РФ по культуре.
В 1999-2002 годах занимал пост вице-губернатора Московской области, первого заместителя председателя правительства Московской области.
В 2002-2005 годах – заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы.
С 2005 года по 2013 год был губернатором Ивановской области.
В 2013-2018 годах – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
20 июня 2018 года по представлению президента России был назначен аудитором Счетной палаты РФ. Среди направлений работы – контрольная деятельность в области расходования средств федерального бюджета на социальную сферу и науку. С 1 октября 2019 года курирует направление контрольной деятельности в области расходования средств федерального бюджета в сфере природопользования и АПК.
18 ноября 2020 года на заседании Совета Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, при этом получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, бывшего тогда губернатором региона. Совет Федерации дал согласие на задержание Меня, ему предполагается назначить меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Михаил Мень – автор ряда книг и научных публикаций. Почетный профессор Московского архитектурного института (МАРХИ).
Награжден орденом Дружбы, орденом Почета (2011), орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, орденом Преподобного Сергия Радонежского II и III степени.
Михаил Мень женат, у него шестеро детей.
Сумма задекларированного дохода за 2019 год – 10,277 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Михаил МеньСправки
 
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