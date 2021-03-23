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Суд продлил меру пресечения Михаилу Меню
Суд продлил меру пресечения Михаилу Меню
Второй кассационный суд общей юрисдикции во вторник продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий экс-губернатору Ивановской области и аудитору... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:23
2021-03-23T10:23
дело аудитора счетной палаты михаила меня
михаил мень
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции во вторник продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий экс-губернатору Ивановской области и аудитору Счетной палаты Михаилу Меню по делу о растрате 700 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство удовлетворить частично, продлить Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий до 21 апреля 2021 года", - огласил решение судья Александр Дементьев.Прокуратура между тем просила продлить меру пресечения на более долгий срок, до 30 июня.На тот же период суд продлил домашний арест двум другим фигурантам дела – Павлу Конькову и Дмитрию Гришину.Адвокат Меня Мурад Мусаев просил суд отклонить ходатайство следствия, так как, по его оценке, избранная мера пресечения является не менее строгой, нежели домашний арест."Михаилу Александровичу полностью запрещено покидать периметр домовладения [уходить из жилья можно лишь на два часа в сутки], пользоваться интернетом. Фактически, это домашний арест. Суд мог бы запретить покидать домовладение не на круглые сутки, а в ночное время, хотя и в этом нет обоснованной необходимости, а также снять запрет на пользование интернетом, как как это затрудняет выполнение профессиональных обязанностей", - подчеркнул адвокат.Он также напомнил, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по инкриминируемому фигурантам преступлению заканчивается в апреле этого года, поэтому скрываться или оказывать давление на свидетелей им смысла нет.Мень, бывший глава Минстроя, а ныне аудитор Счетной палаты, был задержан в ноябре 2020 года по делу о растрате 700 миллионов рублей. Тогда же ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий – из-за нее обвиняемому нельзя пользоваться интернетом и выходить из дома более чем на два часа в день.Свою причастность к преступлению Мень отрицает. Ему грозит до 10 лет колонии.По версии следствия, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.Коньков, который в 2011-м занимал пост первого зампреда правительства Ивановской области, а в 2013-м сменил Меня в должности руководителя региона, в июне 2019 года был взят под стражу Басманным судом Москвы. В марте 2020-го, учтя его состояние здоровья, Конькова перевели под домашний арест.Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".
https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html
https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html
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дело аудитора счетной палаты михаила меня, михаил мень, москва, происшествия

Суд продлил меру пресечения Михаилу Меню

10:23 23.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень у Басманного суда Москвы
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень у Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции во вторник продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий экс-губернатору Ивановской области и аудитору Счетной палаты Михаилу Меню по делу о растрате 700 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство удовлетворить частично, продлить Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий до 21 апреля 2021 года", - огласил решение судья Александр Дементьев.
Прокуратура между тем просила продлить меру пресечения на более долгий срок, до 30 июня.
На тот же период суд продлил домашний арест двум другим фигурантам дела – Павлу Конькову и Дмитрию Гришину.
Адвокат Меня Мурад Мусаев просил суд отклонить ходатайство следствия, так как, по его оценке, избранная мера пресечения является не менее строгой, нежели домашний арест.
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"Михаилу Александровичу полностью запрещено покидать периметр домовладения [уходить из жилья можно лишь на два часа в сутки], пользоваться интернетом. Фактически, это домашний арест. Суд мог бы запретить покидать домовладение не на круглые сутки, а в ночное время, хотя и в этом нет обоснованной необходимости, а также снять запрет на пользование интернетом, как как это затрудняет выполнение профессиональных обязанностей", - подчеркнул адвокат.
Он также напомнил, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по инкриминируемому фигурантам преступлению заканчивается в апреле этого года, поэтому скрываться или оказывать давление на свидетелей им смысла нет.
Мень, бывший глава Минстроя, а ныне аудитор Счетной палаты, был задержан в ноябре 2020 года по делу о растрате 700 миллионов рублей. Тогда же ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий – из-за нее обвиняемому нельзя пользоваться интернетом и выходить из дома более чем на два часа в день.
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Свою причастность к преступлению Мень отрицает. Ему грозит до 10 лет колонии.
По версии следствия, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.
Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.
Коньков, который в 2011-м занимал пост первого зампреда правительства Ивановской области, а в 2013-м сменил Меня в должности руководителя региона, в июне 2019 года был взят под стражу Басманным судом Москвы. В марте 2020-го, учтя его состояние здоровья, Конькова перевели под домашний арест.
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Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".
 
Дело аудитора Счетной палаты Михаила МеняМихаил МеньМоскваПроисшествия
 
 
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