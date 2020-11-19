https://ria.ru/20201119/kurakin-1585406351.html

Суд арестовал зампреда правительства Подмосковья Куракина

Суд арестовал зампреда правительства Подмосковья Куракина

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя председателя правительства — министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина, обвиняемого в РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T18:10

2020-11-19T18:10

2020-11-19T18:36

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

дмитрий куракин

михаил мень

москва

ивановская область

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя председателя правительства — министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина, обвиняемого в получении взятки. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.В изоляторе Куракин пробудет до 17 января. На этот же срок арестовали двух его предполагаемых соучастников.Зампреду грозит до 15 лет лишения свободы и штраф, в десятки раз превышающий сумму взятки, которую официально пока не называли.Накануне газета "Коммерсант" написала, что СК и ФСБ проводят следственные действия с участием Куракина по делу о махинациях с военным лесом на два миллиарда рублей в период, когда он возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны.Лесную сферу он продолжил курировать и в Подмосковье: помимо поста зампреда правительства, Куракин руководит региональным Министерством экологии и природных ресурсов.

https://ria.ru/20201119/men-1585378652.html

https://ria.ru/20201118/imuschestvo-1585191330.html

москва

ивановская область

московская область (подмосковье)

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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дмитрий куракин, михаил мень, москва, ивановская область, московская область (подмосковье), происшествия