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Суд арестовал зампреда правительства Подмосковья Куракина
Суд арестовал зампреда правительства Подмосковья Куракина
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя председателя правительства — министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина, обвиняемого в РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:10
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
дмитрий куракин
михаил мень
москва
ивановская область
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя председателя правительства — министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина, обвиняемого в получении взятки. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.В изоляторе Куракин пробудет до 17 января. На этот же срок арестовали двух его предполагаемых соучастников.Зампреду грозит до 15 лет лишения свободы и штраф, в десятки раз превышающий сумму взятки, которую официально пока не называли.Накануне газета "Коммерсант" написала, что СК и ФСБ проводят следственные действия с участием Куракина по делу о махинациях с военным лесом на два миллиарда рублей в период, когда он возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны.Лесную сферу он продолжил курировать и в Подмосковье: помимо поста зампреда правительства, Куракин руководит региональным Министерством экологии и природных ресурсов.
https://ria.ru/20201119/men-1585378652.html
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москва
ивановская область
московская область (подмосковье)
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дмитрий куракин, михаил мень, москва, ивановская область, московская область (подмосковье), происшествия

Суд арестовал зампреда правительства Подмосковья Куракина

18:10 19.11.2020 (обновлено: 18:36 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин доставлен в Басманный суд Москвы
Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин доставлен в Басманный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя председателя правительства — министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина, обвиняемого в получении взятки. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.
В изоляторе Куракин пробудет до 17 января. На этот же срок арестовали двух его предполагаемых соучастников.
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Накануне газета "Коммерсант" написала, что СК и ФСБ проводят следственные действия с участием Куракина по делу о махинациях с военным лесом на два миллиарда рублей в период, когда он возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны.
Лесную сферу он продолжил курировать и в Подмосковье: помимо поста зампреда правительства, Куракин руководит региональным Министерством экологии и природных ресурсов.
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Дмитрий КуракинМихаил МеньМоскваИвановская областьМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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