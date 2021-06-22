https://ria.ru/20210622/sovfed-1738023614.html
Комитет Совфеда по бюджету рекомендовал утвердить Трунову аудитором СП
Комитет Совфеда по бюджету рекомендовал утвердить Трунову аудитором СП - РИА Новости, 22.06.2021
Комитет Совфеда по бюджету рекомендовал утвердить Трунову аудитором СП
Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате утвердить Наталью Трунову аудитором Счетной палаты, этот вопрос может быть вынесен на... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:18
2021-06-22T09:18
2021-06-22T09:18
михаил мень
счетная палата рф
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате утвердить Наталью Трунову аудитором Счетной палаты, этот вопрос может быть вынесен на пленарное заседание в среду.Пост аудитора СП освободился после отставки Михаила Меня.Трунова является вице-президентом фонда "Центр стратегических разработок", кандидатом экономических наук.
https://ria.ru/20210602/men-1735201901.html
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михаил мень, счетная палата рф, политика
Комитет Совфеда по бюджету рекомендовал утвердить Трунову аудитором СП
Комитет Совфеда по бюджету рекомендовал утвердить Трунову аудитором Счетной палаты