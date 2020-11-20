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Буцаева назначили гендиректором Российского экологического оператора
Буцаева назначили гендиректором Российского экологического оператора
Денис Буцаев вновь назначен гендиректором Российского экологического оператора, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:33
2020-11-20T11:33
российский экологический оператор
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
денис буцаев
михаил мень
политика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Денис Буцаев вновь назначен гендиректором Российского экологического оператора, сообщается на сайте кабмина."Назначить Буцаева Дениса Петровича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" сроком на 3 года", - говорится в сообщении.Ранее на сайте кабинета министров было опубликовано распоряжение об отставке с поста гендиректора РЭО Дениса Буцаева. Сообщалось, что в отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня.Мень, бывший глава Минстроя, а ныне аудитор Счетной палаты, ранее был задержан, тогда же ему предъявили обвинение в растрате 700 миллионов долларов. Басманный суд Москвы в четверг избрал "запрет определенных действий" в качестве меры пресечения экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню.
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российский экологический оператор, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), денис буцаев, михаил мень, политика

Буцаева назначили гендиректором Российского экологического оператора

11:33 20.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев
Министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Денис Буцаев вновь назначен гендиректором Российского экологического оператора, сообщается на сайте кабмина.
"Назначить Буцаева Дениса Петровича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Ранее на сайте кабинета министров было опубликовано распоряжение об отставке с поста гендиректора РЭО Дениса Буцаева. Сообщалось, что в отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня.
Мень, бывший глава Минстроя, а ныне аудитор Счетной палаты, ранее был задержан, тогда же ему предъявили обвинение в растрате 700 миллионов долларов. Басманный суд Москвы в четверг избрал "запрет определенных действий" в качестве меры пресечения экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню.
Денис Буцаев - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 13:07
Биография Дениса Буцаева
 
Российский экологический операторМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Денис БуцаевМихаил МеньПолитика
 
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