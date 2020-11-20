https://ria.ru/20201120/butsaev-1585481176.html
Буцаева назначили гендиректором Российского экологического оператора
Буцаева назначили гендиректором Российского экологического оператора
Денис Буцаев вновь назначен гендиректором Российского экологического оператора, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:33
2020-11-20T11:33
2020-11-20T11:33
российский экологический оператор
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
денис буцаев
михаил мень
политика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Денис Буцаев вновь назначен гендиректором Российского экологического оператора, сообщается на сайте кабмина."Назначить Буцаева Дениса Петровича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" сроком на 3 года", - говорится в сообщении.Ранее на сайте кабинета министров было опубликовано распоряжение об отставке с поста гендиректора РЭО Дениса Буцаева. Сообщалось, что в отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня.Мень, бывший глава Минстроя, а ныне аудитор Счетной палаты, ранее был задержан, тогда же ему предъявили обвинение в растрате 700 миллионов долларов. Басманный суд Москвы в четверг избрал "запрет определенных действий" в качестве меры пресечения экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню.
https://ria.ru/20200922/butsaev-1577594343.html
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российский экологический оператор, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), денис буцаев, михаил мень, политика