https://ria.ru/20201224/sud-1590688050.html

Выбор РИА Новости: самые ожидаемые судебные процессы 2021 года

Выбор РИА Новости: самые ожидаемые судебные процессы 2021 года

В наступающем 2021 году мы ждем развязки громких уголовных дел, новых судебных процессов и интересных прецедентов. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:34

2020-12-24T10:34

2020-12-24T10:34

новый год—2021

рауль арашуков

халил арсланов

газпром

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

forbes

генеральная прокуратура рф

москва

ивановская область

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В наступающем 2021 году мы ждем развязки громких уголовных дел, новых судебных процессов и интересных прецедентов.Дело Baring Vostok, возможно, ответит на вопросы о инвестиционном климате в России, дело сестер Хачатурян - о праве на самооборону.Как ожидается, подойдут к финалу дела против братьев Магомедовых, клана Арашуковых и полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. Мы также ждем развития расследований против бывших высокопоставленных чиновников: экс-министра Михаила Абызова и аудитора Счетной палаты Михаила Меня.Инвестиции под майонезомМещанскому суду Москвы предстоит рассмотреть дело, от которого, по словам экспертов, во многом зависит инвестиционный климат в России - дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, которого вместе с партнерами обвиняют в растрате 2,5 миллиардов рублей.Следствие полагает, что Калви убедил акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" "Первое коллекторское бюро" передало 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, посчитала эквивалентом спорного пакета ценных бумаг 3,8 миллиарда рублей. Никто из фигурантов вину не признает."Первое коллекторское бюро" уже перевело на счет банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей в рамках уголовного дела, теперь у банка нет финансовых претензий к фигурантам дела. В суде представители банка намерены отозвать иск.Незадолго до начала рассмотрения дела по существу Верховный суд РФ отпустил Калви и других обвиняемых из-под домашнего ареста. Суд сохранил некоторые ограничения, обязав их не покидать дом ночью, не общаться с другими участниками процесса, не посещать банк "Восточный" и "Первое коллекторское бюро".Как заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, зарубежные инвесторы заметят это решение суда, но многое будет зависеть от приговора по делу.В ожидании нового чудаВ последний вторник года Мосгорсуд намерен вынести приговор в отношении уроженки Молдавии Карины Цуркан. Девушка до задержания была членом правления крупнейшей в России энергетической компании "Интер РАО", именно из-за места работы её и обвинили в шпионаже – будто бы Цуркан передала третьей стороне закрытые сведения о поставках электроэнергии из РФ на территорию Украины. Дело рассматривается в закрытом режиме, но до публики доносится, что защита продолжает биться-бороться за оправдательное решение. Виновной себя Цуркан не считает.По признанию многих арестантов, в конце декабря и начале января находиться под стражей особенно тяжело. Следователям и судьям в этот момент не до них, а значит вялотекущий быт постояльцев СИЗО окончательно теряет всякую динамику.В начале 2020 года Цуркан получила совершенно неожиданный, редчайший подарок. Ровно в середине января, когда последние клубы новогодней атмосферы начали покидать спертый воздух столичного следственного изолятора, дверь её камеры отворилась. Первый апелляционный суд, опираясь на уголовно-процессуальный кодекс (предположительно, не обошлось и без чуда), изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Сказка, к несчастью для Карины, растянулась всего на 23 дня: прокуратура обжаловала это решение, а кассационный суд вернул обвиняемую под стражу.За этот период Цуркан успела провести время с несовершеннолетним сыном и сходить на интервью, не говоря о приятных мелочах, которым не придаешь большого значения, пока не попадешь в СИЗО. Краткосрочный "отпуск" такого характера получали единицы, но каждый из них наверняка бы настаивал на том, что после такого подарка вновь попасть под стражу, да ещё и так скоро - ужасный, драматичный опыт.Так или иначе, на долю Карины Цуркан пришлось как минимум одно судебное решение, которое хоть немного, но выбилось из привычной формулы "до суда в СИЗО - в суде обвинительный приговор". В самом конце декабря узнаем, вмешается ли новогодний дух всепрощения в решение Мосгорсуда.Тяжелый год МагомедоваНе зазорно рассуждать о том, что миллиардеры в определенной степени являются небожителями, а насущные проблемы простых людей их обходят стороной. Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов в этом году, даже будучи в изоляторе, испытал на себе все "прелести" 2020-го, с которыми столкнулись рядовые граждане. Во-первых, переболел коронавирусом, от чего его не оберегли даже довольно толстые стены СИЗО. Во-вторых, кошелек Магомедова изрядно опустел – впервые за несколько лет он выбыл из списка 200 богатейших россиян по версии Forbes.Рассмотрение дела по существу в отношении Зиявудина, его брата Магомеда и других фигурантов все еще не началось, хотя их арестантский стаж перевалил отметку в 1000 дней. Разумеется, в судопроизводство вмешался коронавирус, но не обошлось и без затягиваний. Басманный суд уже начал готовиться к рассмотрению дела, за месяц до Нового года провёл пять предварительных слушаний, а потом весь процесс переехал в Мещанский суд столицы из-за изменения подсудности, и теперь всё придется начинать заново.Дело в отношении братьев гигантское, насчитывающее более 700 томов, однако приступить к разбирательствам - в интересах всех участников процесса. Защита будет просить новую инстанцию смягчить обвиняемым меру пресечения, потому что либо так, либо за четвертый год в изоляторе Магомедовым пора оформить в СИЗО постоянную прописку – не каждый работник ФСИН задерживается там так надолго.Сам себе адвокатДело Голунова, открытое в 2019 году, в заголовках СМИ теперь звучит иначе - дело полицейских, задержавших Голунова. Журналист, которого пытались подвести под монастырь, наконец-то признан потерпевшим, его обидчики - арестованы. Во время следствия обвинение бывшим полицейским серьезно ужесточили: теперь помимо превышения полномочий им вменяется и фальсификация доказательств, и незаконный оборот наркотиков в крупном размере, и совершение преступления организованной группой. Суд уже начал слушать их дело.Главным антигероем этой саги стал теперь уже бывший замначальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорь Ляховец. Его следствие называет организатором преступления. За год майор Ляховец успел сравнить себя с Конором Макгрегором, требовал возобновить расследование в отношении Голунова и даже заявил, что будет сам защищать себя в процессе - потому что его адвоката недавно лишили статуса.Впрочем, суд не дал ему такой возможности. Если не будет заминок с поисками нового защитника, в следующем году Ляховец и его бывшие подчиненные услышат свой приговор. Несмотря на три тома под грифом "секретно", дело слушают в открытом режиме.Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов, уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.Дела семейныеВ уходящем году мы наблюдали битву защиты сестер Хачатурян со следователями. Адвокаты боролись за переквалификацию статьи с убийства на самооборону, сначала их даже поддержала Генпрокуратура. Однако бой завершился странным компромиссом: признанием истязаний со стороны отца без смягчения обвинений.В году грядущем сестер ждет новая схватка, теперь по ту сторону ринга потерпевшие - их кровные родственники. Последние, похоже, серьезно настроились отбелить репутацию покойного отца семейства. Суд по их инициативе даже дал согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна, в ходе которого планируют опровергнуть обвинения в физическом и сексуальном насилии дочерей.Нас ждет новое следствие, в котором потерпевшими будут уже девушки. Если в результате нового расследования не удастся найти убедительных доказательств насилия над сестрами, следователям в текущем процессе придется устанавливать новый мотив преступления. Родственники настаивают на их корыстном умысле.Дело младшей сестры уже полным ходом слушается за закрытыми дверьми Бутырского суда. Ее признали невменяемой на момент совершения убийства, так что ожидаемое наказание — принудительное психиатрическое лечение.Что касается двух старших сестер, то тут затянулся процесс отбора присяжных. Крестине и Ангелине за убийство грозит от 8 до 20 лет колонии. Девушки не могут разговаривать друг с другом, выходить из дома ночью и посещать массовые мероприятия. Адвокаты хотя бы добились для них возможности общения с матерью, до этого оно было разрешено лишь младшей дочери.Взлет и падение клана АрашуковыхЭта история началась около двух лет назад, когда председатель СК РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка лично пришли на заседание Совета Федерации, чтобы задержать Рауфа Арашукова, самого молодого сенатора на тот момент.Следствие тогда посчитало, что он организовал два убийства, прокладывая себе дорогу по карьерной лестнице. В этот же день в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора, топ-менеджер одной из структур "Газпрома" Рауль Арашуков, ему вменялось создание ОПГ, а также хищение газа на 32 миллиарда рублей.В окончательной редакции обвинение изменилось - сенатора обвинили в двух эпизодах превышения полномочий и ложном доносе, а также в участии в преступном сообществе. Следствие считает, что его отец как главарь преступного сообщества, чтобы скрыть распространение сведений о "преступной деятельности организации", дал сыну указание организовать в Карачаево-Черкесии два убийства: зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.Самому Раулю Арашукову в обвинение добавили статью "Убийство", но сняли хищение газа.Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа, другие оказались в розыске. Сейчас фигуранты дела и их адвокаты знакомятся с материалами, уголовное дело вот-вот отправится в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Следующий этап – рассмотрение в суде по существу.Закрытый министрВ конце марта прошлого года был задержан бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.По данным Следственного комитета России, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, похищенных у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.За время нахождения Абызова в СИЗО суд арестовал деньги подконтрольных ему компаний, в том числе находящиеся на счетах в оффшорах. Этой осенью Генпрокуратуре удалось через суд взыскать с бывшего чиновника 32,5 миллиарда рублей - рекордную сумму для российского судопроизводства, сопоставимую с годовым бюджетом некоторых российских регионов.Несмотря на то, что экс-министр лишился части состояния, ему удалось создать семью в застенках. В конце марта в СИЗО "Лефортово" Абызов женился на бывшей стюардессе Валентине Григорьевой, у пары имеется маленький ребенок. Наступающий год, начало которого бывший министр встретит в СИЗО, как ожидается, принесет развязку этому уголовному делу.Главный связист вышел из строяПрошлой осенью стало известно о расследовании в Генштабе Вооруженных сил России. Генерал Халил Арсланов стал главным фигурантом дела о многомиллиардных хищениях при поставках новой разработки - портативных радиостанций, якобы утвердив документы с завышенной стоимостью.Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует".За главного связиста готовы были поручиться пять действующих генералов, среди которых был замминистра Юнус-бек Евкуров и начальник Инженерных войск России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Однако следователь смог добиться ареста замглавы Генштаба, утверждая, что всю осень генерал мешал расследованию и симулировал заболевание.Через пару месяцев его сыну Арсланову-младшему стали поступать угрозы в Telegram: неизвестный назвался неким Игорем Борисовичем и требовал выплатить ему 150 миллионов рублей, иначе его отца "ждет участь "не дожить" до суда или "сгнить в лагерях". Проверка сообщений ни к чему не привела.В августе генералу было предъявлено новое обвинение в получении взятки. Следствие посчитало, что он получил от главы ПАО "Ярославский радиозавод" Сергея Якушева 12 миллионов рублей. По словам защиты, это же обвинение вменяется ему и в эпизоде мошенничества по радиостанциям, что он якобы осуществлял покровительство ярославского завода. Предварительное следствие по делу продолжается, его окончание ожидается в следующем году.Счетная палата не досчиталась аудитораВ конце уходящего года неожиданно оказался задержан аудитор Счетной палаты, бывший глава Минстроя России Михаил Мень. Однако вопросы у следствия возникли к другому эпизоду его биографии – в частности, решениям, принятым на посту губернатора Ивановской области в 2011 году.Как считает следствие, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей. Согласно материалам дела, эти деньги "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одного из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов.Ранее по делу по той же статье были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.Коньков, который сменил Меня на посту главы Ивановской области, в июне 2019 года был взят под стражу Басманным судом Москвы. В марте 2020-го, учтя его состояние здоровья, экс-губернатора перевели под домашний арест.А вот в отношении Меня следствие не стало настаивать на аресте, суд лишь запретил ему покидать дом, кроме как на два часа в день для прогулки, общаться с другими фигурантами и свидетелями, выходить в интернет и пользоваться телефоном. Меню грозит до десяти лет колонии. Виновным он себя не признает.

https://ria.ru/20201019/titov-1580551729.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/kalvi-1584478505.html

https://ria.ru/20201113/kalvi-1584405059.html

https://ria.ru/20201215/tsurkan-1589337132.html

https://ria.ru/20200929/tsurkan-1577942934.html

https://ria.ru/20201112/magomedovy-1584356837.html

https://ria.ru/20200226/1565222549.html

https://ria.ru/20200402/1569513797.html

https://ria.ru/20201105/sestry-1583179132.html

https://ria.ru/20200803/1575300713.html

https://ria.ru/20200930/arashukov-1577991895.html

https://ria.ru/20200527/1572086608.html

https://ria.ru/20201020/abyzov-1580721894.html

https://ria.ru/20201014/abyzov-1579716585.html

https://ria.ru/20201216/sud-1589494035.html

https://ria.ru/20200220/1565018800.html

https://ria.ru/20201118/men-1585254476.html

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