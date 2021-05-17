https://ria.ru/20210517/men-1732672658.html

Суд закрыл уголовное дело экс-губернатора Меня

Суд закрыл уголовное дело экс-губернатора Меня

Тверской суд Москвы в понедельник закрыл уголовное дело против экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня о растрате 700 миллионов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:06

2021-05-17T17:06

2021-05-17T17:25

дело аудитора счетной палаты михаила меня

россия

москва

ивановская область

происшествия

михаил мень

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник закрыл уголовное дело против экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня о растрате 700 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.Бывшему главе региона, ныне аудитору Счетной палаты России, грозило по этому делу до десяти лет колонии."Уголовное дело против экс-губернатора Меня прекращено в связи с истечением срока давности, который истек в апреле. Подписка о невыезде с него снята", - сказал собеседник агентства.Об этом стало известно на первом, предварительном заседании в рамках судебного процесса по этому делу. Оно состоялось как раз сегодня.Как заявляет следствие, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.Ранее по делу по той же статье были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.Коньков, который сменил Меня на посту главы Ивановской области, в июне 2019 года был взят под стражу Басманным судом Москвы. В марте 2020-го, учтя его состояние здоровья, экс-губернатора перевели под домашний арест.Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

https://ria.ru/20200924/proslushka-1577722705.html

https://ria.ru/20210408/bibliya-1727323661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело аудитора счетной палаты михаила меня, россия, москва, ивановская область, происшествия, михаил мень