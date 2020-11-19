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https://ria.ru/20201119/men-1585378652.html
Суд установил ограничения для Михаила Меня на время следствия
Суд установил ограничения для Михаила Меня на время следствия
Басманный суд Москвы избрал бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий по обвинению в растрате 700 РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:18
2020-11-19T17:14
дело аудитора счетной палаты михаила меня
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
михаил мень
москва
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы избрал бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий по обвинению в растрате 700 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.До 18 января экс-главе региона нельзя выходить из дома больше чем на два часа в день, общаться с другими фигурантами и свидетелями, использовать связь, в том числе и интернет.Накануне Совет Федерации одобрил задержание Меня, его допросили следователи. Экс-губернатору грозит до десяти лет колонии. Свою вину он не признает.По версии СК, в 2011 году Мень, возглавлявший Ивановскую область, вместе с бенефициарами группы компаний "Продо" — одного из крупнейших агрохолдингов страны (среди известных брендов — "Клинский", "Троекурово", "Царская охота") — организовал преступную группу для хищения средств из бюджета. По указанию Меня заключили ряд соглашений, на основании которых ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов получило 700 миллионов рублей. На следующий день деньги вывели на счета подконтрольных организаций.Как заявлял генпрокурор Игорь Краснов, показания на Меня дали бывший первый зампред областного правительства Павел Коньков, который с марта 2020 года находится под домашним арестом по обвинению в растрате, и другие региональные чиновники.Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год, после этого был министром строительства и ЖКХ, сейчас работает аудитором Счетной палаты. Председатель Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отмечал, что для освобождения Меня от должности требуется отдельное решение верхней палаты Федерального собрания.
https://ria.ru/20201119/men-1585323466.html
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дело аудитора счетной палаты михаила меня, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил мень, москва, ивановская область, происшествия

Суд установил ограничения для Михаила Меня на время следствия

16:18 19.11.2020 (обновлено: 17:14 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкМихаил Мень в Басманном суде Москвы
Михаил Мень в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы избрал бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий по обвинению в растрате 700 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
До 18 января экс-главе региона нельзя выходить из дома больше чем на два часа в день, общаться с другими фигурантами и свидетелями, использовать связь, в том числе и интернет.
Сотрудники Следственного комитета РФ во время задержания аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 12:33
Путин в курсе ситуации с экс-губернатором Менем
Накануне Совет Федерации одобрил задержание Меня, его допросили следователи. Экс-губернатору грозит до десяти лет колонии. Свою вину он не признает.
По версии СК, в 2011 году Мень, возглавлявший Ивановскую область, вместе с бенефициарами группы компаний "Продо" — одного из крупнейших агрохолдингов страны (среди известных брендов — "Клинский", "Троекурово", "Царская охота") — организовал преступную группу для хищения средств из бюджета. По указанию Меня заключили ряд соглашений, на основании которых ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов получило 700 миллионов рублей. На следующий день деньги вывели на счета подконтрольных организаций.
Как заявлял генпрокурор Игорь Краснов, показания на Меня дали бывший первый зампред областного правительства Павел Коньков, который с марта 2020 года находится под домашним арестом по обвинению в растрате, и другие региональные чиновники.
Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год, после этого был министром строительства и ЖКХ, сейчас работает аудитором Счетной палаты. Председатель Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отмечал, что для освобождения Меня от должности требуется отдельное решение верхней палаты Федерального собрания.
Кадры задержания Михаила Меня - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 23:22
Михаил Мень не понимает сути предъявленного ему обвинения, заявили в ОНК
 
Дело аудитора Счетной палаты Михаила МеняМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Михаил МеньМоскваИвановская областьПроисшествия
 
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