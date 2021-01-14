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СК завершил расследование по делу экс-губернатора Меня
СК завершил расследование по делу экс-губернатора Меня
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня о растрате 700 миллионов рублей, сообщила РИА... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:04
2021-01-14T12:04
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
павел коньков
михаил мень
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий гришин
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня о растрате 700 миллионов рублей, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская."Завершены следственные действия, обвиняемый Мень знакомится с материалами уголовного дела", - сказала собеседница агентства.После этого дело направят в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения, а затем - в суд для рассмотрения по существу.Мень, бывший глава Минстроя, а ныне аудитор Счетной палаты, был задержан в середине ноября прошлого года, тогда же ему предъявили обвинение в растрате 700 миллионов рублей. Ему грозит до десяти лет колонии. Виновным он себя не признает.По версии следствия, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.Ранее по делу по той же статье были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.Коньков, который сменил Меня на посту главы Ивановской области, в июне 2019 года был взят под стражу Басманным судом Москвы. В марте 2020-го, учтя его состояние здоровья, экс-губернатора перевели под домашний арест.Мень находится под мерой пресечения в виде "запрета определенных действий", по условиям которого ему разрешено выходить из дома лишь на два часа в день и только для прогулок, нельзя общаться с другими фигурантами и так далее.Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".
https://realty.ria.ru/20201214/men-1589210798.html
https://ria.ru/20201119/men-1585323466.html
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), павел коньков, михаил мень, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий гришин, ивановская область, происшествия

СК завершил расследование по делу экс-губернатора Меня

12:04 14.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня о растрате 700 миллионов рублей, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.
"Завершены следственные действия, обвиняемый Мень знакомится с материалами уголовного дела", - сказала собеседница агентства.
После этого дело направят в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения, а затем - в суд для рассмотрения по существу.
Мень, бывший глава Минстроя, а ныне аудитор Счетной палаты, был задержан в середине ноября прошлого года, тогда же ему предъявили обвинение в растрате 700 миллионов рублей. Ему грозит до десяти лет колонии. Виновным он себя не признает.
По версии следствия, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.
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Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.
Ранее по делу по той же статье были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.
Коньков, который сменил Меня на посту главы Ивановской области, в июне 2019 года был взят под стражу Басманным судом Москвы. В марте 2020-го, учтя его состояние здоровья, экс-губернатора перевели под домашний арест.
Сотрудники Следственного комитета РФ во время задержания аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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Мень находится под мерой пресечения в виде "запрета определенных действий", по условиям которого ему разрешено выходить из дома лишь на два часа в день и только для прогулок, нельзя общаться с другими фигурантами и так далее.
Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".
 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Павел КоньковМихаил МеньСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ГришинИвановская областьПроисшествия
 
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