https://ria.ru/20210529/men-1734719784.html

Источник: Совфед получил документы на освобождение Меня с поста аудитора СП

Источник: Совфед получил документы на освобождение Меня с поста аудитора СП - РИА Новости, 29.05.2021

Источник: Совфед получил документы на освобождение Меня с поста аудитора СП

Документы на освобождение Михаила Меня с поста аудитора Счетной палаты поступили в Совфед, палата может рассмотреть этот вопрос на заседании 2 июня, заявил РИА... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T13:44

2021-05-29T13:44

2021-05-29T14:03

совет федерации рф

дело аудитора счетной палаты михаила меня

михаил мень

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Документы на освобождение Михаила Меня с поста аудитора Счетной палаты поступили в Совфед, палата может рассмотреть этот вопрос на заседании 2 июня, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Документы на освобождение Меня с поста аудитора СП поступили в Совфед, профильный комитет планирует рассмотреть этот вопрос на заседании 1 июня", - сказал собеседник агентства.По его словам, далее вопрос об отставке Меня Совфед может рассмотреть "на заседании 2 июня". По мнению источника, "Михаил Мень мог сам написать заявление с прошением освободить его от занимаемой должности".

https://ria.ru/20201118/men-1585254476.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, дело аудитора счетной палаты михаила меня, михаил мень, происшествия