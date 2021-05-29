https://ria.ru/20210529/men-1734719784.html
Источник: Совфед получил документы на освобождение Меня с поста аудитора СП
Источник: Совфед получил документы на освобождение Меня с поста аудитора СП - РИА Новости, 29.05.2021
Источник: Совфед получил документы на освобождение Меня с поста аудитора СП
Документы на освобождение Михаила Меня с поста аудитора Счетной палаты поступили в Совфед, палата может рассмотреть этот вопрос на заседании 2 июня, заявил РИА... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T13:44
2021-05-29T13:44
2021-05-29T14:03
совет федерации рф
дело аудитора счетной палаты михаила меня
михаил мень
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Документы на освобождение Михаила Меня с поста аудитора Счетной палаты поступили в Совфед, палата может рассмотреть этот вопрос на заседании 2 июня, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Документы на освобождение Меня с поста аудитора СП поступили в Совфед, профильный комитет планирует рассмотреть этот вопрос на заседании 1 июня", - сказал собеседник агентства.По его словам, далее вопрос об отставке Меня Совфед может рассмотреть "на заседании 2 июня". По мнению источника, "Михаил Мень мог сам написать заявление с прошением освободить его от занимаемой должности".
https://ria.ru/20201118/men-1585254476.html
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совет федерации рф, дело аудитора счетной палаты михаила меня, михаил мень, происшествия