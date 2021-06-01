https://ria.ru/20210601/auditor-1735059401.html

В Совфеде назвали кандидата в аудиторы Счетной палаты вместо Михаила Меня

В Совфеде назвали кандидата в аудиторы Счетной палаты вместо Михаила Меня - РИА Новости, 01.06.2021

В Совфеде назвали кандидата в аудиторы Счетной палаты вместо Михаила Меня

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты, РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:27

2021-06-01T11:27

2021-06-01T11:53

дело аудитора счетной палаты михаила меня

россия

михаил мень

совет федерации рф

счетная палата рф

политика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты, сообщил полпред президента в Совфеде Артур Муравьев."В Совет Федерации внесено представление президента об освобождении Михаила Меня в связи с его личным заявлением", - сказал он на заседании бюджетного комитета Совфеда.Совет Федерации предложит президенту назначить на должность аудитора Счетной палаты РФ члена экспертно-аналитического совета при ведомстве Наталью Трунову, сообщил глава комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов.Место аудитора стало вакантным после внесения президентом в СФ представления о досрочном освобождении Михаила Меня в связи с его личным заявлением.Совфед 2 июня рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Меня от должности аудитора, сообщил глава комитета СФ по бюджету.Трунова является вице-президентом фонда "Центр стратегических разработок", кандидатом экономических наук.

https://ria.ru/20210517/men-1732672658.html

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