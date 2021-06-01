https://ria.ru/20210601/auditor-1735059401.html
В Совфеде назвали кандидата в аудиторы Счетной палаты вместо Михаила Меня
В Совфеде назвали кандидата в аудиторы Счетной палаты вместо Михаила Меня - РИА Новости, 01.06.2021
В Совфеде назвали кандидата в аудиторы Счетной палаты вместо Михаила Меня
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты, РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:27
2021-06-01T11:27
2021-06-01T11:53
дело аудитора счетной палаты михаила меня
россия
михаил мень
совет федерации рф
счетная палата рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585211276_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_bb3d277f284116af1d2d2db00b6b4a6b.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты, сообщил полпред президента в Совфеде Артур Муравьев."В Совет Федерации внесено представление президента об освобождении Михаила Меня в связи с его личным заявлением", - сказал он на заседании бюджетного комитета Совфеда.Совет Федерации предложит президенту назначить на должность аудитора Счетной палаты РФ члена экспертно-аналитического совета при ведомстве Наталью Трунову, сообщил глава комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов.Место аудитора стало вакантным после внесения президентом в СФ представления о досрочном освобождении Михаила Меня в связи с его личным заявлением.Совфед 2 июня рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Меня от должности аудитора, сообщил глава комитета СФ по бюджету.Трунова является вице-президентом фонда "Центр стратегических разработок", кандидатом экономических наук.
https://ria.ru/20210517/men-1732672658.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585211276_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fb13bc5835a70fef917f404f62cac188.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело аудитора счетной палаты михаила меня, россия, михаил мень, совет федерации рф, счетная палата рф, политика