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В Совфеде назвали кандидата в аудиторы Счетной палаты вместо Михаила Меня
В Совфеде назвали кандидата в аудиторы Счетной палаты вместо Михаила Меня - РИА Новости, 01.06.2021
В Совфеде назвали кандидата в аудиторы Счетной палаты вместо Михаила Меня
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты, РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:27
2021-06-01T11:53
дело аудитора счетной палаты михаила меня
россия
михаил мень
совет федерации рф
счетная палата рф
политика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты, сообщил полпред президента в Совфеде Артур Муравьев."В Совет Федерации внесено представление президента об освобождении Михаила Меня в связи с его личным заявлением", - сказал он на заседании бюджетного комитета Совфеда.Совет Федерации предложит президенту назначить на должность аудитора Счетной палаты РФ члена экспертно-аналитического совета при ведомстве Наталью Трунову, сообщил глава комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов.Место аудитора стало вакантным после внесения президентом в СФ представления о досрочном освобождении Михаила Меня в связи с его личным заявлением.Совфед 2 июня рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Меня от должности аудитора, сообщил глава комитета СФ по бюджету.Трунова является вице-президентом фонда "Центр стратегических разработок", кандидатом экономических наук.
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дело аудитора счетной палаты михаила меня, россия, михаил мень, совет федерации рф, счетная палата рф, политика

В Совфеде назвали кандидата в аудиторы Счетной палаты вместо Михаила Меня

11:27 01.06.2021 (обновлено: 11:53 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты, сообщил полпред президента в Совфеде Артур Муравьев.
"В Совет Федерации внесено представление президента об освобождении Михаила Меня в связи с его личным заявлением", - сказал он на заседании бюджетного комитета Совфеда.
Совет Федерации предложит президенту назначить на должность аудитора Счетной палаты РФ члена экспертно-аналитического совета при ведомстве Наталью Трунову, сообщил глава комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов.
Место аудитора стало вакантным после внесения президентом в СФ представления о досрочном освобождении Михаила Меня в связи с его личным заявлением.
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Совфед 2 июня рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Меня от должности аудитора, сообщил глава комитета СФ по бюджету.
"Совет палаты внесёт президенту предложение о назначении на должность аудитора кандидатуру Натальи Труновой", - сказал Артамонов.
Трунова является вице-президентом фонда "Центр стратегических разработок", кандидатом экономических наук.
 
Дело аудитора Счетной палаты Михаила МеняРоссияМихаил МеньСовет Федерации РФСчетная палата РФПолитика
 
 
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