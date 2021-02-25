Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/sud-1598892507.html
Суд продлил запрет определенных действий Михаилу Меню до 30 марта
Суд продлил запрет определенных действий Михаилу Меню до 30 марта
Басманный суд Москвы продлил до 30 марта запрет определенных действий экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню по делу о растрате 700 миллионов рублей,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:58
2021-02-25T12:42
дело аудитора счетной палаты михаила меня
михаил мень
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592974598_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_3820eae8b02632c0aa6d7aa2a75484dc.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 30 марта запрет определенных действий экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню по делу о растрате 700 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий до 30 марта 2021 года в отношении Михаила Меня", - сказала собеседница агентства.Ему нельзя выходить из дома больше, чем на два часа в день, общаться с другими фигурантами и свидетелями, пользоваться телефоном и интернетом.Мень, бывший глава Минстроя, а ныне аудитор Счетной палаты, был задержан в ноябре 2020 года по делу о растрате 700 миллионов рублей. Ему грозит до десяти лет колонии. Виновным он себя не признает.По версии следствия, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.Ранее по делу по той же статье были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.Коньков, который сменил Меня на посту главы Ивановской области, в июне 2019 года был взят под стражу Басманным судом Москвы. В марте 2020-го, учтя его состояние здоровья, экс-губернатора перевели под домашний арест.Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".
https://ria.ru/20201118/men-1585181233.html
https://ria.ru/20201118/khischenie-1585179291.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592974598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8b44bee148941e1907e07a25a9dfd8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело аудитора счетной палаты михаила меня, михаил мень, москва, происшествия

Суд продлил запрет определенных действий Михаилу Меню до 30 марта

11:58 25.02.2021 (обновлено: 12:42 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень у Басманного суда Москвы
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень у Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 30 марта запрет определенных действий экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню по делу о растрате 700 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий до 30 марта 2021 года в отношении Михаила Меня", - сказала собеседница агентства.
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября 2020, 14:46
Биография Михаила Меня
Ему нельзя выходить из дома больше, чем на два часа в день, общаться с другими фигурантами и свидетелями, пользоваться телефоном и интернетом.
Мень, бывший глава Минстроя, а ныне аудитор Счетной палаты, был задержан в ноябре 2020 года по делу о растрате 700 миллионов рублей. Ему грозит до десяти лет колонии. Виновным он себя не признает.
По версии следствия, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.
Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября 2020, 14:40
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2020 годах
Ранее по делу по той же статье были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.
Коньков, который сменил Меня на посту главы Ивановской области, в июне 2019 года был взят под стражу Басманным судом Москвы. В марте 2020-го, учтя его состояние здоровья, экс-губернатора перевели под домашний арест.
Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".
 
Дело аудитора Счетной палаты Михаила МеняМихаил МеньМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12WP: в результате удара США по Сирии погибло несколько человек
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
Лента новостейМолния