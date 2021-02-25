https://ria.ru/20210225/sud-1598892507.html

Суд продлил запрет определенных действий Михаилу Меню до 30 марта

Суд продлил запрет определенных действий Михаилу Меню до 30 марта

Басманный суд Москвы продлил до 30 марта запрет определенных действий экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню по делу о растрате 700 миллионов рублей,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:58

2021-02-25T11:58

2021-02-25T12:42

дело аудитора счетной палаты михаила меня

михаил мень

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 30 марта запрет определенных действий экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню по делу о растрате 700 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий до 30 марта 2021 года в отношении Михаила Меня", - сказала собеседница агентства.Ему нельзя выходить из дома больше, чем на два часа в день, общаться с другими фигурантами и свидетелями, пользоваться телефоном и интернетом.Мень, бывший глава Минстроя, а ныне аудитор Счетной палаты, был задержан в ноябре 2020 года по делу о растрате 700 миллионов рублей. Ему грозит до десяти лет колонии. Виновным он себя не признает.По версии следствия, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.Ранее по делу по той же статье были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.Коньков, который сменил Меня на посту главы Ивановской области, в июне 2019 года был взят под стражу Басманным судом Москвы. В марте 2020-го, учтя его состояние здоровья, экс-губернатора перевели под домашний арест.Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".

https://ria.ru/20201118/men-1585181233.html

https://ria.ru/20201118/khischenie-1585179291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело аудитора счетной палаты михаила меня, михаил мень, москва, происшествия