https://ria.ru/20210420/men-1729061994.html
Верховный суд освободил Михаила Меня под подписку о невыезде
Верховный суд освободил Михаила Меня под подписку о невыезде
Верховный суд России освободил под подписку о невыезде экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, обвиняемого по делу о растрате 700 миллионов рублей,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:33
2021-04-20T11:33
2021-04-20T11:46
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
москва
ивановская область
михаил мень
верховный суд рф
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Верховный суд России освободил под подписку о невыезде экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, обвиняемого по делу о растрате 700 миллионов рублей, сообщили РИА Новости во вторник в суде."Суд изменил меру пресечения с запрета определенных действий на подписку о невыезде", - сказали в суде.Ранее обвиняемому было запрещено выходить из дома больше, чем на два часа в день, нельзя было общаться с другими фигурантами и свидетелями, пользоваться телефоном и интернетом.Мень, бывший глава Минстроя, а ныне аудитор Счетной палаты, был задержан в ноябре 2020 года по делу о растрате 700 миллионов рублей. Тогда же ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий – из-за неё обвиняемому нельзя пользоваться интернетом и выходить из дома более чем на два часа в день.Свою причастность к преступлению Мень отрицает. Ему грозит до 10 лет колонии.По версии следствия, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.Павел Коньков, который в 2011-м занимал пост первого зампреда правительства Ивановской области, а в 2013-м сменил Меня в должности руководителя региона, в июне 2019 года был взят под стражу Басманным судом Москвы. В марте 2020-го, учтя его состояние здоровья, Конькова перевели под домашний арест.Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".
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РИА Новости
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), москва, ивановская область, михаил мень, верховный суд рф
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Верховный суд России
освободил под подписку о невыезде экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня
, обвиняемого по делу о растрате 700 миллионов рублей, сообщили РИА Новости во вторник в суде.
"Суд изменил меру пресечения с запрета определенных действий на подписку о невыезде", - сказали в суде.
Ранее обвиняемому было запрещено выходить из дома больше, чем на два часа в день, нельзя было общаться с другими фигурантами и свидетелями, пользоваться телефоном и интернетом.
Мень, бывший глава Минстроя
, а ныне аудитор Счетной палаты, был задержан в ноябре 2020 года по делу о растрате 700 миллионов рублей. Тогда же ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий – из-за неё обвиняемому нельзя пользоваться интернетом и выходить из дома более чем на два часа в день.
Свою причастность к преступлению Мень отрицает. Ему грозит до 10 лет колонии.
По версии следствия, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.
Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.
Павел Коньков
, который в 2011-м занимал пост первого зампреда правительства Ивановской области, а в 2013-м сменил Меня в должности руководителя региона, в июне 2019 года был взят под стражу Басманным судом Москвы
. В марте 2020-го, учтя его состояние здоровья, Конькова перевели под домашний арест.
Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".